Чт, 4.02.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Эве Эаст: Для зеленого поворота нужны конкретные действия

Эве Эаст, председатель правления Ида-Вирумааского союза самоуправлений ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вступившее в должность правительство Партии реформ и Центристской партии в коалиционном договоре подтвердило уход от производства сланцевой электроэнергии не позднее 2035 года и от использования сланца в энергетике в целом не позднее 2040 года. Конкретные сроки лучше неясности, когда правительство утверждает, что быстрого т.н. "Põxit" не будет, и в то же время в 2020 году в сланцевом секторе исчезло более 1000 рабочих мест (почти 1/5 рабочих мест в секторе).

С точки зрения Ида-Вирумаа формулировка в коалиционном договоре могла бы быть следующей: "Осуществим зеленый поворот в эстонском производстве энергии и разовьем в Ида-Вирумаа новую экономическую модель. Обеспечим развитие в электроэнергетике диспетчеризируемых производственных мощностей, базирующихся на возобновляемой энергии, что позволит нам не позднее 2035 года прекратить использование сланца для производства электроэнергии, но сохранить энергетическую независимость Эстонии. Модернизируем транспортный сектор Эстонии и к 2040 году прекратим производство и использование жидких ископаемых топлив". 

Зеленый поворот в Ида-Вирумаа: предложения по выполнению целей, приведенных в коалиционном договоре

  • Пересмотреть решение правительства Эстонской Республики от 3.12.2020 и направить по меньшей мере 90% денег фонда поддержки справедливого перехода на развитие предпринимательства, а также использовать деньги фонда поддержки только в Ида-Вируском уезде.
  • В дополнение к деньгам фонда поддержки справедливого перехода направлять в последующие годы на осуществление мероприятий по обеспечению справедливого перехода в Ида-Вирумаа все экологические налоги, уплачиваемые сланцевым сектором в государственный бюджет.
  • Для поддержки мероприятий в рамках справедливого перехода финансирование из общегосударственных программ всех прочих сфер деятельности, необходимых для развития среды проживания в Ида-Вирумаа (образование, социальная сфера, общественное пространство, туризм), должно продолжиться как минимум в прежнем объеме или даже увеличиться.
  • Для поддержки развития предпринимательства создать в дополнение к "KredEx" Ида-Вируский фонд регионального кредитования объемом не менее 750 миллионов евро.
  • Увязать срок прекращения производства сланцевого масла со сроком использования жидких ископаемых топлив.
  • Ввести потолок социального налога с минимальной зарплаты для создаваемых в Ида-Вирумаа рабочих мест.
  • Ида-Вирумаа готов к переменам. Надеемся получить от правительства четкие решения и конкретные, обеспеченные бюджетом планы деятельности для достижения целей.
  • Ждем премьер-министра и членов правительства в Ида-Вирумаа, чтобы сообща составить планы на будущее!

Несомненно, поставленные в коалиционном договоре цели возможно конкретизировать и дополнить различными стратегиями, программами и мерами, но принцип должен быть следующим: сперва строим новое, а потом отказываемся от старого.

Производство электричества из ископаемых видов топлива угасает, поскольку не в состоянии конкурировать из-за высокого углеродного налога. Вместе с тем в будущем нам крайне необходимо иметь в электроэнергетике диспетчеризируемые производственные мощности в объеме как минимум 1000 мегаватт, чтобы обеспечить минимальную надежность снабжения в Эстонии.

Суть зеленого поворота заключается в том, что в сферах, где сейчас используются ископаемые виды топлива (жидкие топлива и газ), их заменяют на электроэнергию. Если мы хотим, чтобы это была отечественная возобновляемая энергия, то в ближайшем будущем у нас нет альтернатив использованию биомассы.

Может быть, через 10-20 лет водородные технологии и возможности накопления электроэнергии будут более развиты, но на данный момент будет честно сказать, что отказ от сланцевой электроэнергии означает большее использование биомассы в производстве электроэнергии.

Местные самоуправления и предприниматели Ида-Вирумаа ожидают, что приведенные в коалиционном договоре цели будут уточнены и дополнены конкретными действиями и бюджетами.

Повседневная надежность снабжения обеспечивается и внешними коммуникациями. Электроэнергия, поступающая издалека по кабелю, удовлетворяет бытовые потребности, но не может обеспечить, к примеру, конкурентоспособность экономики, в первую очередь обрабатывающей промышленности. В Финляндии, которая по числу жителей примерно в пять раз больше Эстонии, энергопотребление примерно в десять раз больше, и не потому, что финны тратят электричество зря, а потому, что у них гораздо больше потребляющих электроэнергию промышленных предприятий с высокой добавленной стоимостью.

Если мы хотим быть в будущем климатически нейтральной страной с собственным производством электроэнергии, то вдобавок к строительству ветро- и солнечных парков нам придется в большем количестве использовать биомассу в производстве электроэнергии. Зеленый поворот в производстве электроэнергии достижим, но требует смелых решений и их последовательной реализации.

Вдобавок к электроэнергии из сланца возможно производить масло и очень много разной химической продукции. Сланцевое масло используется преимущественно в качестве судового топлива в морском транспорте, и в ближайшие десятилетия его применение, предположительно, увеличится, поскольку реалистичные альтернативы отсутствуют (сжиженный природный газ (LNG) - это тоже ископаемое топливо). Хотя производство сланцевого масла оказывает существенное воздействие на окружающую среду, выбросы углекислого газа при нем гораздо меньше, чем при производстве электроэнергии, а с развитием технологии станет возможным улавливать углерод.

Технологии, применяемые в транспортном секторе, быстро развиваются, но нереалистично предполагать, что в 2040 году использование жидких ископаемых топлив прекратится. До тех пор, пока в Эстонии и Европейском союзе применяются жидкие ископаемые топлива и потребляются товары, которые перевозят работающие на сланцевом масле корабли, мы не должны стыдиться отечественного производства жидких топлив и прекращать его. Жидкие топлива из Нигерии, России или Саудовской Аравии не более "зеленые", чем наше сланцевое масло.

В заключение: местные самоуправления и предприниматели Ида-Вирумаа ожидают, что приведенные в коалиционном договоре цели будут уточнены и дополнены конкретными действиями и бюджетами.

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