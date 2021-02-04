Эве Эаст: Для зеленого поворота нужны конкретные действия

Повседневная надежность снабжения обеспечивается и внешними коммуникациями. Электроэнергия, поступающая издалека по кабелю, удовлетворяет бытовые потребности, но не может обеспечить, к примеру, конкурентоспособность экономики, в первую очередь обрабатывающей промышленности. В Финляндии, которая по числу жителей примерно в пять раз больше Эстонии, энергопотребление примерно в десять раз больше, и не потому, что финны тратят электричество зря, а потому, что у них гораздо больше потребляющих электроэнергию промышленных предприятий с высокой добавленной стоимостью.

Если мы хотим быть в будущем климатически нейтральной страной с собственным производством электроэнергии, то вдобавок к строительству ветро- и солнечных парков нам придется в большем количестве использовать биомассу в производстве электроэнергии. Зеленый поворот в производстве электроэнергии достижим, но требует смелых решений и их последовательной реализации.

Вдобавок к электроэнергии из сланца возможно производить масло и очень много разной химической продукции. Сланцевое масло используется преимущественно в качестве судового топлива в морском транспорте, и в ближайшие десятилетия его применение, предположительно, увеличится, поскольку реалистичные альтернативы отсутствуют (сжиженный природный газ (LNG) - это тоже ископаемое топливо). Хотя производство сланцевого масла оказывает существенное воздействие на окружающую среду, выбросы углекислого газа при нем гораздо меньше, чем при производстве электроэнергии, а с развитием технологии станет возможным улавливать углерод.

Технологии, применяемые в транспортном секторе, быстро развиваются, но нереалистично предполагать, что в 2040 году использование жидких ископаемых топлив прекратится. До тех пор, пока в Эстонии и Европейском союзе применяются жидкие ископаемые топлива и потребляются товары, которые перевозят работающие на сланцевом масле корабли, мы не должны стыдиться отечественного производства жидких топлив и прекращать его. Жидкие топлива из Нигерии, России или Саудовской Аравии не более "зеленые", чем наше сланцевое масло.