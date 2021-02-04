Чт, 4.02.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Промышленность оставила свой след на болотах Ида-Вирумаа

На болоте Фёдорисоо вода начала подниматься на глазах после строительства запруд. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Ида-Вирумаа на болота повлияли наряду с осушением лесов сланцедобыча и загрязнение воздуха.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

О важности водно-болотных угодий активно заговорили полвека назад. Подписанная 50 лет назад Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях - старейшее межгосударственное природоохранное соглашение - поначалу сосредоточилась на охране водоплавающих птиц, однако со временем все более важное место заняли также охрана и использование предлагаемых водно-болотными угодьями природных благ.

Водно-болотные угодья - это не только болота, но и другие сверхвлажные ценозы: реки, озера, родники, морские мелководья и затапливаемое побережье, а также влажные леса. Все эти ценозы человек во все времена старался преобразить в хозяйственных целях. 

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