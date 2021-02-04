Промышленность оставила свой след на болотах Ида-Вирумаа

О важности водно-болотных угодий активно заговорили полвека назад. Подписанная 50 лет назад Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях - старейшее межгосударственное природоохранное соглашение - поначалу сосредоточилась на охране водоплавающих птиц, однако со временем все более важное место заняли также охрана и использование предлагаемых водно-болотными угодьями природных благ.

Водно-болотные угодья - это не только болота, но и другие сверхвлажные ценозы: реки, озера, родники, морские мелководья и затапливаемое побережье, а также влажные леса. Все эти ценозы человек во все времена старался преобразить в хозяйственных целях.