Вамбола Пааво: Старые времена вернулись

Госпожа канцлер родилась осенью 1966 года и по возрасту точно не относится к группе риска. Общественность ждет объяснений, ведь у народа задето чувство справедливости. У высокопоставленных чиновников и у больниц имеются пресс-представители и медиаруководители, однако они ни слова не говорят о случившемся. Если бы кто-нибудь из них сообщил, что канцлера вакцинировали, так как она по состоянию здоровья входит в группу риска, то все было бы в порядке. Болезни - это деликатные личные данные. Однако этого не было, и мы получили раздражающий сигнал.

Не исправило положения и то, что Марика Приске задним числом выразила сожаление, что дала согласие после звонка из больницы. Канцлер является деятелем публичной жизни и находится в орбите повышенного интереса. Ей следовало сказать решительное "нет", однако искушение оказалось велико. Как и знание того, что риск попасться невелик. Последовавшие раскаяние и извинения выглядят не лучшим образом. Если бы я был канцлером, то в сложившейся ситуации подал бы в отставку.

Отдельная история - то, что всплыло в Ида-Вируской центральной больнице. Вакцинирование российского дипломата за счет эстонского государства и налогоплательщика - это переходящий все границы курьез. Каковы заслуги консула перед Эстонией, если он уверяет в СМИ, что заслужил вакцинирование? Не могло ли быть так, что нескольким работникам Ида-Вируской центральной больницы оформили долговременные российские визы, взяв за это символическую плату? Баш на баш. По примеру традиции русского гостеприимства медперсоналу пришлось дать что-то в ответ.

Каковы заслуги консула перед Эстонией, если он уверяет в СМИ, что заслужил вакцинирование? Вамбола Пааво 3

Быстрая поездка в ивангородский магазин такс-фри, несколько бутылок спиртного получше в сумку - и автомобиль с дипломатическими номерами примчался в Ахтме. Больничное внутреннее расследование должно выяснить, кто был тем работником, кто проинформировал консула о возможности вакцинироваться в первый и второй раз. Тут невозможна случайность. Каждый факт вакцинации должен оставлять след, который отражается и дигитально. Если при вакцинировании воспользовались чьим-то чужим личным кодом, то это уже преступление.

Наряду с больничным внутренним расследованием интерес к произошедшему должны проявить следственные органы. И руководитель больницы должен понести ответственность. Пояснения со своей стороны должно дать Министерство иностранных дел. Неужели дипломат действительно имеет возможность в стране, куда командирован, войти в любую больницу и сделать прививку вне очереди?