Чт, 4.02.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Вамбола Пааво: Старые времена вернулись

Вамбола Пааво, журналист. ФОТО: Северное побережье

Бессистемность вакцинации допускает анархию в условиях нынешней неразберихи. Как иначе можно объяснить выявленные за последнее время коррупционные эпизоды, когда самые равные из равных получают прививку без очереди? Если главврач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Талвинг утверждает, что при вакцинировании канцлера Министерства социальных дел Марики Приске все было сделано правильно, то чиновники, как встарь ветераны, смогут упорно лезть вперед без очереди. Неужели Марика Приске является работником передовой линии? Неужели она ежедневно соприкасается с зараженными вирусом людьми? Скорее всего, нет, ведь она сидит в своем кабинете в Таллинне по улице Гонсиори.

Госпожа канцлер родилась осенью 1966 года и по возрасту точно не относится к группе риска. Общественность ждет объяснений, ведь у народа задето чувство справедливости. У высокопоставленных чиновников и у больниц имеются пресс-представители и медиаруководители, однако они ни слова не говорят о случившемся. Если бы кто-нибудь из них сообщил, что канцлера вакцинировали, так как она по состоянию здоровья входит в группу риска, то все было бы в порядке. Болезни - это деликатные личные данные. Однако этого не было, и мы получили раздражающий сигнал.

Не исправило положения и то, что Марика Приске задним числом выразила сожаление, что дала согласие после звонка из больницы. Канцлер является деятелем публичной жизни и находится в орбите повышенного интереса. Ей следовало сказать решительное "нет", однако искушение оказалось велико. Как и знание того, что риск попасться невелик. Последовавшие раскаяние и извинения выглядят не лучшим образом. Если бы я был канцлером, то в сложившейся ситуации подал бы в отставку.

Отдельная история - то, что всплыло в Ида-Вируской центральной больнице. Вакцинирование российского дипломата за счет эстонского государства и налогоплательщика - это переходящий все границы курьез. Каковы заслуги консула перед Эстонией, если он уверяет в СМИ, что заслужил вакцинирование? Не могло ли быть так, что нескольким работникам Ида-Вируской центральной больницы оформили долговременные российские визы, взяв за это символическую плату? Баш на баш. По примеру традиции русского гостеприимства медперсоналу пришлось дать что-то в ответ. 

Каковы заслуги консула перед Эстонией, если он уверяет в СМИ, что заслужил вакцинирование? 

Вамбола Пааво

Быстрая поездка в ивангородский магазин такс-фри, несколько бутылок спиртного получше в сумку - и автомобиль с дипломатическими номерами примчался в Ахтме. Больничное внутреннее расследование должно выяснить, кто был тем работником, кто проинформировал консула о возможности вакцинироваться в первый и второй раз. Тут невозможна случайность. Каждый факт вакцинации должен оставлять след, который отражается и дигитально. Если при вакцинировании воспользовались чьим-то чужим личным кодом, то это уже преступление.

Наряду с больничным внутренним расследованием интерес к произошедшему должны проявить следственные органы. И руководитель больницы должен понести ответственность. Пояснения со своей стороны должно дать Министерство иностранных дел. Неужели дипломат действительно имеет возможность в стране, куда командирован, войти в любую больницу и сделать прививку вне очереди?

В некоем другом государстве и обществе можно было выторговать себе за коробку конфет и батон копченой колбасы место в больнице или номерок на прием к врачу. Теперь дела должны вестись иначе.

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