Коронавирусное ограничение в нарвских школах на следующей неделе смягчится

Контактное обучение продолжится в 1-4-х, 9-х и 12-х классах нарвских школ, как и прежде. Вдобавок к этому в период 8-12 февраля школьные администрации смогут приглашать на контактное обучение и другие классы, при условии, что в школе будет находиться единовременно не более 75 процентов всех ее учащихся.

На нынешней неделе установленный горуправой предел наполняемости школ в Нарве составляет 50 процентов.

Восточное региональное управление Департамента здоровья отметило, что 75-процентная заполняемость оправдана тем, что в помещениях с большим количеством людей существует высокий риск возникновения новых очагов распространения инфекции. В последнее время были случаи, когда причиной заражения становились тесные контакты в школах. Поэтому перевод школ на частичное дистанционное обучение - это одна из мер, которая помогает предотвращать возникновение новых очагов инфекции.

В Нарвской горуправе также напомнили, что все учащиеся в возрасте от 12 лет должны носить в школах защитные маски. Масками обеспечивает школы город.