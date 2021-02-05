Пт, 5.02.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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В парке Тойла началось строительство ведущей к берегу велопешеходной дорожки

На этой неделе началась выемка грунта. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

От кафе "Pargi" до берега и порта будет проложена через лес дорожка для прогулок. Уже с лета пешеходам не придется делить дорогу с машинами. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Жителям может показаться странным, что в разгар зимы начинают строить пешеходно-велосипедную дорожку, но таково было условие Департамента окружающей среды: когда земля промерзшая, то лесу наносится меньший сопутствующий ущерб. Например, весной тракторы и экскаваторы все бы там перемесили и подлесок наверняка пострадал бы сильнее, - объяснил советник Тойлаского волостного управления по развитию Мехис Луус.

Работы закончатся летом 

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