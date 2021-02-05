В парке Тойла началось строительство ведущей к берегу велопешеходной дорожки

- Жителям может показаться странным, что в разгар зимы начинают строить пешеходно-велосипедную дорожку, но таково было условие Департамента окружающей среды: когда земля промерзшая, то лесу наносится меньший сопутствующий ущерб. Например, весной тракторы и экскаваторы все бы там перемесили и подлесок наверняка пострадал бы сильнее, - объяснил советник Тойлаского волостного управления по развитию Мехис Луус.