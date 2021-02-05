Связанное с распространением коронавируса чувство опасности ослабевает

Ощущение опасности было наиболее сильным в середине декабря, когда 75% людей считали ситуацию критической. В первой половине января этот показатель снизился до 66%, а по результатам последнего опроса ситуацию считали критической уже 57% опрошенных. В то же время выросло число тех, по мнению которых пик кризиса миновал, но, несмотря на это, важно сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности. В середине декабря так считали 9% респондентов, а теперь, в конце января, в три раза больше, то есть 27%. Причем среди людей 75 лет и старше ситуацию считают критической 79%, а среди людей в возрасте 25-46 лет - всего 45%.

- В то же время люди, по их словам, по-прежнему тщательно следуют инструкциям по предотвращению распространения вируса. Например, девять человек из десяти носят маски, и тут изменений нет, - сказала руководитель "Turu-uuringute AS" по исследованиям Вайке Вайну.

Помнят все правила и соблюдают их 70% людей, а помнят и выполняют большинство правил 20% жителей Эстонии. Значительных изменений по сравнению с предыдущим опросом тут нет.

- Ослабление чувства опасности тревожит, ведь есть угроза, что за ним последует в какой-то момент ослабление соблюдения мер по предотвращению распространения вируса. Так называемая кризисная усталость очень понятна и свойственна человеку, - сказал член научного совета по COVID-19, ученый-бихевиорист Андеро Уусберг. - При этом радует, что, например, ношение маски и мытье рук стали социальной нормой. Таким образом, маленькое усилие каждого человека приводит к большому результату.

Ужесточение мер поддерживают 39% опрошенных, столько же выступают за сохранение мер в нынешнем объеме. Ослабление мер поддерживают в то же время 18% человек. "Отношение к мерам напоминает начало октября, когда заболеваемость на сто тысяч жителей была в несколько раз ниже нынешней", - сказала Вайке Вайну.