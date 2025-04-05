Является социальная помощь (защитной) сетью или трамплином?

Существует тенденция говорить о социальной помощи как о защитной сети. Но когда мы думаем о слове "сеть", это что-то, что ловит тебя и не дает так легко вырваться. Скорее, с точки зрения экономического выживания, мы могли бы говорить о трамплине: он подбрасывает тебя снова вверх. Цель состоит не в том, чтобы держать человека на социальной помощи вечно, а в том, чтобы помочь ему постоянно улучшать свои навыки справляться самостоятельно.
Принятие решений на основе данных позволяет местным самоуправлениям учитывать региональные различия и оказывать соответствующую поддержку людям, оказавшимся в трудной экономической ситуации. Прожиточное пособие, консультирование по вопросам задолженности и другие меры поддержки должны составлять комплексную систему, которая помогает постоянно улучшать навыки преодоления экономических трудностей.
Социальную работу часто сравнивают с пошивом костюма на заказ: помощь должна соответствовать потребностям и возможностям конкретного человека. Закон о социальном обеспечении гласит, что местные самоуправления обязаны выявлять тех, кто нуждается в помощи, и предлагать решения, которые помогут им снова справляться самостоятельно.
Социальная помощь не может быть успешной только за счет выплаты пособий, она должна представлять собой сбалансированное сочетание услуг и пособий, чтобы люди могли быстро встать на ноги. Данные показывают, что потребность в пособиях и их использование существенно различаются по регионам.
Социальная помощь должна формироваться на основе данных. Это делается во многих местах, но еще есть возможности для развития. Эстония - одна из самых оцифрованных стран, и у нас довольно много данных, как по местным самоуправлениям (KOV), так и по отдельным людям. Действительно, конфиденциальные личные данные людей строго защищены в государственных базах данных, и так и должно быть.
Помощь должна быть адаптирована к потребностям и возможностям человека
Обобщенная информация, например, о том, сколько человек в том или ином местном самоуправлении получают прожиточное пособие или услуги по консультированию по вопросам задолженности, сколько безработных, и другая подобная информация в значительной степени доступна из открытых данных.
Рассмотрим подробнее, например, статистику по прожиточным пособиям. В целом количество ходатайств в 2024 году сократилось на 15% по сравнению с предыдущим годом (110232 ходатайства в 2023 году против 93677 ходатайств в 2024 году), а сумма выплат уменьшилась на 6,35 млн. евро (45,05 млн. евро против 38,7 млн. евро), однако эта тенденция наблюдается не во всех уездах.
Еще интереснее взглянуть на профиль получателей прожиточных пособий. В Тартуском и Ярваском уездах 39% домохозяйств, получающих прожиточное пособие, имеют детей, а также прослеживается четкая связь с домохозяйствами, в которых есть один взрослый. Поэтому в этих регионах следует активнее внедрять меры, которые лучше помогают семьям, состоящим из одного взрослого человека с детьми. В Хийуском уезде особое внимание следует уделить помощи пожилым людям, поскольку среди обратившихся за пособием процент домохозяйств с пенсионерами выше обычного.
При разработке комплексного пакета поддержек и услуг важно более глубоко изучить данные, например, в одном домохозяйстве могут быть пожилые люди, безработные и дети. Как правило, домохозяйства, получающие прожиточное пособие, небольшие: например, в 2024 году прожиточное пособие получали 15554 домохозяйства, в которых проживало в общей сложности 27827 человек, то есть в среднем 1,79 члена на домохозяйство.
Связь между прожиточным пособием, безработицей и консультированием по вопросам задолженности
Существует тесная взаимосвязь между обращением за прожиточным пособием и безработицей. Экономическое благополучие человека во многом зависит от его доходов, включая заработную плату, пенсию, пособия или другие доходы, а также от его обязательств и расходов, таких как кредиты, арендная плата, коммунальные платежи и другие постоянные расходы. Экономическое благополучие зависит от сбережений и резервов человека, а также от его способности держать финансовые обязательства под контролем, избегая чрезмерных заимствований, которые могут быстро привести к финансовым трудностям при снижении доходов, особенно в непредвиденных ситуациях.
Закон о социальном обеспечении довольно четко определяет, какая помощь должна быть оказана человеку, попавшему в затруднительное финансовое положение. Прежде всего это небольшая финансовая помощь, которая может быть оказана в виде прожиточного пособия. Затем следует оценить, являются ли трудности краткосрочными и человек сможет быстро выбраться из них самостоятельно, или же ему требуется дополнительная поддержка, например, продовольственная помощь, консультирование по вопросам задолженности, предоставление жилья или услуги опорного лица.
В среднем в 55% домохозяйств, получающих прожиточное пособие, по крайней мере один член домохозяйства является безработным, поэтому сотрудничество с кассой по безработице очень важно. Когда доходы значительно сокращаются, например, из-за того, что человек теряет работу, и это сочетается с ростом потребительских цен, как правило, возникают трудности с оплатой счетов.
По данным Департамента статистики, в 2024 году число домохозяйств, испытывающих временные или постоянные трудности с оплатой счетов, значительно увеличилось - с 30800 в 2023 году до 43500 в 2024 году, из них 14800 - это домохозяйства с детьми. Это говорит о необходимости финансового консультирования, а также консультирования по вопросам задолженности, которое можно было бы дополнить, например, услугой опорного лица, чтобы научить людей лучше справляться с экономическими трудностями самостоятельно.
Однако с точки зрения предоставления услуг ситуация печальна. Например, в городе Раквере 31% получателей прожиточного пособия также получили консультацию по вопросам задолженности, но в 64-х из 79-ти местных самоуправлений консультацию по вопросам задолженности получили менее 15% получателей прожиточного пособия (в самоуправлениях Ида-Вирумаа этот показатель составил от 26% до 41%).
Цель не в том, чтобы оказывать социальную помощь вечно
Прожиточное пособие - это временная поддержка, которая предоставляется на один месяц и за которой каждый раз нужно обращаться заново. В большинстве случаев потребность в поддержке возрастает в холодные месяцы, когда повышаются расходы на отопление и электроэнергию, однако в регионах наблюдаются значительные различия в продолжительности этой потребности.
В некоторых частях Эстонии прожиточное пособие является краткосрочным решением, например, в уездах Йыгева и Вильянди, где доля людей, получающих пособие 10-12 раз в год, довольно мала (12% и 16% соответственно). Это говорит о том, что в большинстве случаев финансовые трудности можно довольно быстро преодолеть.
В Ида-Вируском, Валгаском и Ляэнеском уездах, напротив, более трети получателей пособия зависят от него каждый месяц. Это явный признак того, что одной финансовой помощью проблему не решить: необходим более комплексный подход, охватывающий социальные пособия и услуги, а также меры рынка труда и возможности получения образования.
Когда прожиточное пособие становится долгосрочной необходимостью, это не только экономическая, но и социальная проблема. В этом контексте особенно важно, чтобы государственные и местные самоуправления сотрудничали с кассой по безработице и системой образования, чтобы найти способы, позволяющие людям справляться с трудностями самостоятельно.
Варианты помощи должны составлять комплексный пакет
Государственное прожиточное пособие выплачивается через местные самоуправления. Прежде чем назначить пособие, местные самоуправления оценивают потребность человека в помощи, а также выясняют, в какой еще поддержке нуждается человек и его семья. Хотя общие принципы прожиточного пособия разработаны на государственном уровне, полный пакет поддержки разрабатывается на местном уровне.
Самоуправления предоставляют пособия и услуги и часто работают в партнерстве с кассой по безработице. Однако эта поддержка не всегда носит системный характер и во многом зависит от конкретных помощников.
Если мы хотим помочь людям, оказавшимся в затруднительном финансовом положении, вернуться к возможности справляться самостоятельно, мы должны рассматривать пособия и услуги, которые помогут им справиться с финансовыми трудностями, комплексно. Чтобы выяснить их потребность, нужно изучить данные, сопоставив показатели с наблюдениями и замечаниями самих социальных работников.
Также необходимо проанализировать профиль нуждающихся в помощи: растет ли число пожилых людей, нуждающихся в прожиточном пособии, и сколько из них живут одни или получают народную пенсию, увеличивается ли число проблем задолженности среди молодежи, каковы основные причины финансовых трудностей.
Результаты анализа могут быть использованы для составления базовых пакетов пособий и услуг в зависимости от типа домохозяйства, которые могут быть адаптированы социальным работником к конкретным потребностям человека и домохозяйства.
Недостаточно только наличия услуг и пособий - они также должны быть качественными и доступными. В экономически сложных обстоятельствах быстрая и качественная поддержка крайне важна, поскольку нуждающийся человек может очень быстро попасть в ловушку бедности.
Например, нередко человек сначала пытается выбраться из ситуации, но в какой-то момент отчаивается и поневоле мирится со своим положением. В таких случаях помочь человеку очень сложно, потому что он потерял мотивацию к улучшению своего положения. Поэтому важно, чтобы человек быстро получил всестороннюю и качественную помощь.
Также необходимо четко донести информацию до нуждающегося человека как в устной, так и в письменной форме. Важным информационным инструментом для местных самоуправлений является их веб-сайт. Информация должна быть ясной и недвусмысленной, актуальной и легкодоступной. Также важно убедиться, что люди могут найти пособия и услуги в одном месте и что они связаны между собой: например, что прожиточное пособие, продовольственная помощь, консультирование по вопросам задолженности и другие важные пособия и услуги для людей, оказавшихся в затруднительном финансовом положении, связаны между собой.
Конечно, социальный работник оценивает потребность в помощи в сотрудничестве с человеком, нуждающимся в помощи, в целом и может оказать необходимую поддержку, поэтому самому нуждающемуся не обязательно уметь ориентироваться во всех услугах и пособиях. Но всесторонняя информация помогает людям брать на себя большую ответственность за поиск решений. Например, заявитель сможет заранее учесть, какие документы необходимы для получения прожиточного пособия, что ускорит процесс подачи ходатайства.
Так же, как костюм на заказ шьется с учетом размеров и потребностей его владельца, социальная помощь тоже должна соответствовать ситуации человека. Конечно, могут быть "универсальные" базовые пакеты пособий и услуг, но они должны быть адаптированы к конкретной ситуации.
Роль социальных пособий и услуг в поддержке экономического благополучия заключается не только в финансовой помощи. Необходим комплексный подход, основанный на потребностях. Прожиточное пособие, консультирование по вопросам задолженности и другие меры поддержки должны составлять комплексную систему, которая помогает людям преодолевать временные трудности и направлять их к устойчивой самостоятельности. Для этого важно принимать решения на основе фактических данных, учитывать региональные различия и обеспечивать высокое качество и доступность услуг.
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