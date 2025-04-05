Является социальная помощь (защитной) сетью или трамплином?

Рассмотрим подробнее, например, статистику по прожиточным пособиям. В целом количество ходатайств в 2024 году сократилось на 15% по сравнению с предыдущим годом (110232 ходатайства в 2023 году против 93677 ходатайств в 2024 году), а сумма выплат уменьшилась на 6,35 млн. евро (45,05 млн. евро против 38,7 млн. евро), однако эта тенденция наблюдается не во всех уездах.

Еще интереснее взглянуть на профиль получателей прожиточных пособий. В Тартуском и Ярваском уездах 39% домохозяйств, получающих прожиточное пособие, имеют детей, а также прослеживается четкая связь с домохозяйствами, в которых есть один взрослый. Поэтому в этих регионах следует активнее внедрять меры, которые лучше помогают семьям, состоящим из одного взрослого человека с детьми. В Хийуском уезде особое внимание следует уделить помощи пожилым людям, поскольку среди обратившихся за пособием процент домохозяйств с пенсионерами выше обычного.

Распределение получателей прожиточного пособия по продолжительности выплаты, по уездам. Фото: Postimees

При разработке комплексного пакета поддержек и услуг важно более глубоко изучить данные, например, в одном домохозяйстве могут быть пожилые люди, безработные и дети. Как правило, домохозяйства, получающие прожиточное пособие, небольшие: например, в 2024 году прожиточное пособие получали 15554 домохозяйства, в которых проживало в общей сложности 27827 человек, то есть в среднем 1,79 члена на домохозяйство.

Связь между прожиточным пособием, безработицей и консультированием по вопросам задолженности