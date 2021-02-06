Пятая часть случаев семейного насилия в Эстонии происходит в Ида-Вирумаа

По данным Министерства юстиции, в прошлом году рост числа преступлений, связанных с семейным насилием, приостановился. Зарегистрировали 3987 преступлений такого рода, что на три процента меньше, чем в 2019 году. Однако в это же время в Ида-Вирумаа был отмечен четырехпроцентный рост по сравнению с годом ранее. Наибольшим рост был в Нарве, где число обращений в полицию из-за случаев семейного рукоприкладства выросло на 20 процентов.