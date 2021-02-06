Сб, 6.02.2021
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НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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Пятая часть случаев семейного насилия в Эстонии происходит в Ида-Вирумаа

В прошлом году в Ида-Вирумаа полиция отреагировала на 814 случаев семейного насилия, что означает в среднем 2,2 выезда в день. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Пятая часть всех зарегистрированных в Эстонии случаев семейного насилия в прошлом году была зафиксирована в Ида-Вирумаа, половина из них - в Нарве.

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По данным Министерства юстиции, в прошлом году рост числа преступлений, связанных с семейным насилием, приостановился. Зарегистрировали 3987 преступлений такого рода, что на три процента меньше, чем в 2019 году. Однако в это же время в Ида-Вирумаа был отмечен четырехпроцентный рост по сравнению с годом ранее. Наибольшим рост был в Нарве, где число обращений в полицию из-за случаев семейного рукоприкладства выросло на 20 процентов.

В первых рядах - Нарва и Кохтла-Ярве

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