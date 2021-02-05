Отметят развивающих эстонский язык

Правление общества выбрало трех номинантов в трех категориях: учитель эстонского языка года, преподающий на эстонском языке учитель-предметник и друг эстонского языка. Последний не связан непосредственно со школой, однако своей повседневной деятельностью повышает ценность даваемого на эстонском языке образования, а также служит примером при формировании системы оценки ценностей.

- Большое число предложений подтверждает, что ида-вирумааские руководители образования ценят труд учителей, вносящих вклад в развитие эстонского языка. Надеюсь, что инициированное обществом внимание придаст дополнительную энергию и мотивацию людям, которые трудятся на ниве образования на эстонском языке, - сказала член правления Вирумааского общества эстонского образования Маре Роозилехт.