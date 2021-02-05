Отметят развивающих эстонский язык
Вирумааское общество эстонского образования впервые объявило конкурс, чтобы отметить достижения в области изучения эстонского языка; на конкурс поступило 18 предложений.
Вирумааское общество эстонского образования впервые объявило конкурс, чтобы отметить достижения в области изучения эстонского языка; на конкурс поступило 18 предложений.
Правление общества выбрало трех номинантов в трех категориях: учитель эстонского языка года, преподающий на эстонском языке учитель-предметник и друг эстонского языка. Последний не связан непосредственно со школой, однако своей повседневной деятельностью повышает ценность даваемого на эстонском языке образования, а также служит примером при формировании системы оценки ценностей.
- Большое число предложений подтверждает, что ида-вирумааские руководители образования ценят труд учителей, вносящих вклад в развитие эстонского языка. Надеюсь, что инициированное обществом внимание придаст дополнительную энергию и мотивацию людям, которые трудятся на ниве образования на эстонском языке, - сказала член правления Вирумааского общества эстонского образования Маре Роозилехт.
Объявят номинантов и вручат награды 22 февраля на проходящем в Вирумааском колледже TalTech торжественном собрании в честь годовщины Эстонской Республики. На той же встрече проведут заключительные занятия кохтла-ярвеской программы развития учителей и представят сборник "Koduigatsus" ("Тоска по дому").