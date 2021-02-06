Военный городок становится одной из крупнейших строительных площадок Йыхви

По словам посетившего в эту среду Ида-Вирумаа новоиспеченного министра обороны Калле Лаанета, государство собирается инвестировать в ближайшие годы еще 22 миллиона евро в развитие расположенного на восточной окраине Йыхви военного городка. На эти деньги планируют построить, например, хранилища боеприпасов и снаряжения, навесы для техники, казарму для военнослужащих, зал для игр с мячом, уличный тренажерный зал и полосу препятствий.