Сб, 6.02.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Военный городок становится одной из крупнейших строительных площадок Йыхви

Об оживленной строительной деятельности на территории Йыхвиского военного городка свидетельствуют также установленные у ее ограждения инфотабло. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министерство обороны намерено в ближайшие годы построить в Йыхвиском военном городке новых зданий еще более чем на пару десятков миллионов евро. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По словам посетившего в эту среду Ида-Вирумаа новоиспеченного министра обороны Калле Лаанета, государство собирается инвестировать в ближайшие годы еще 22 миллиона евро в развитие расположенного на восточной окраине Йыхви военного городка. На эти деньги планируют построить, например, хранилища боеприпасов и снаряжения, навесы для техники, казарму для военнослужащих, зал для игр с мячом, уличный тренажерный зал и полосу препятствий. 

Новая казарма для военнослужащих 

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