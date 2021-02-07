В Нарве вокруг будущего скейт-парка и памп-трека кипят неспортивные страсти

Строительство парка уличного спорта начали в конце 2020 года во рву у исторического бастиона "Фама" по улице Тулевику, 9. Это охраняемая часть старой Нарвы.

Строительство стоит около 1,3 миллиона евро вместе с налогом с оборота. Всю сумму выделило Нарве государство в лице теперь уже бывшего регионального министра Аннели Отт, согласно ее приказу от 27 ноября 2020 года.

Госфинансирование данного проекта было частью большого целевого выделения денег эстонским самоуправлениям в связи с особым положением из-за коронавируса. В том приказе Нарва упомянута аж четыре раза - поддержаны четыре нарвских проекта суммарной стоимостью 2,36 миллиона евро, парк уличного спорта - самый дорогой из них.

В большом (10838 квадратных метров) парке запланированы игровые площадки, скейт-парк, памп-трек, тренажеры.

Контракт на строительство получило от департамента городского хозяйства Нарвской горуправы ТОО "Jaagor Grupp". Предполагавшийся срок выполнения - 23 июня 2021 года. Но сегодня работы стоят - отчасти из-за зимних условий, а отчасти из-за конфликта с соседями.

Сегодняшний зимний вид на замершую стройплощадку парка уличного спорта на нарвской улице Тулевику. ФОТО: Илья Смирнов

Подозрение в коррупции: сосед соседу рознь

У городских властей возникли терки с соседями будущего парка уличного спорта - прежде всего с квартирным товариществом дома по улице Вестервалли, 11, а также с собственниками объектов недвижимости на Лаврецова, 8 и Вабадузе, 4 и 6.

Собственник городского особняка на Лаврецова, 8 согласовывал проект строительства спортивного парка при том условии, что на его земле вдоль их общей границы город установит кованый забор. Желаемый забор внесли в проект, однако теперь его приходится вычеркивать, как рассказал вице-мэр Нарвы Сергей Горлач.

С забором дело такое: владелец указанного особняка был в семейных отношениях с чиновником департамента горхозяйства Нарвской горуправы Татьяной Леннук. В связи с этим люди из квартирного дома на Вестервалли, 11 подозревают коррупцию: власть намерена построить забор своим людям за бюджетные деньги, тогда как остальным соседям будущего спортпарка в таком ограждении отказали.

С упомянутыми жильцами дома по улице Вестервалли, 11 самый острый конфликт: товарищество заявило, что проектировщик парка нарушил конституционное право на неприкосновенность частной собственности и допустил много разных нарушений. Без согласия жильцов спроектировали на земле товарищества общедоступную пешеходную дорожку, также без их разрешения запланировали переместить площадку для мусорного контейнера, с началом строительства парка техника разъезжает перед домом как по городской территории.

Схожая история с противоправно спроектированной пешеходной дорожкой в случае с соседями по улице Вабадузе, 4 и 6.

Возмущены самоуправством горуправы

Член правления квартирного товарищества по улице Вестервалли, 11 Тийа Выхма в комментарии "Северному побережью" перечислила, что ее особенно возмущает.

- Первое, город нарушил конституционные права людей - собственность неприкосновенна. Второе, деньги, на которые это строится, были получены от государства в качестве весенней карантинной поддержки; предпринимателям выделили немного, но в то же время Нарвская горуправа утверждает разрешение на строительство, по которому планирует построить для своего работника кованый забор стоимостью приблизительно 40 тысяч евро из госденег. В-третьих, правлению и членам собрания квартирного товарищества лгут на встречах и произвольно трактуют законы. В-четвертых, нарушены как этические нормы - справедливость, доверительность, уважение к другой личности, так и ценности демократии - равенство, справедливость, свобода. Это подобно тому, как в январе 1941 года в Нарве национализировали дом - с землей, конечно, - высказалась Выхма.

Товарищество обратилось и к канцлеру права, и в Полицию безопасности. В первом случае заявили о нарушении неприкосновенности собственности и игнорировании интересов соседей, во втором - о подозрении на коррупцию в Нарвской горуправе и двойных стандартах.

Также обратилось товарищество в Госконтроль в связи с таким стилем расходования в Нарве миллиона евро из госбюджета.

- Без суда будет не обойтись, - уверена Выхма, требуя от Нарвской горуправы отозвать разрешение на строительство парка и изменить проект.

Начали исправлять ошибки

Учитывая все недовольства и критику, Нарва заказала изменение проекта, о чем сообщил вице-мэр Сергей Горлач.

- Постараемся сдвинуть проект на городскую сторону, чтобы провести дорожку без захода на чужую территорию. И при этом найти такое решение, которое позволило бы сохранить красивые деревья, растущие на краю рва, - сказал городской руководитель.

В окончательном успехе этого миллионного проекта парка уличного спорта Горлач, кажется, не уверен на все сто процентов, так как знает, в какие инстанции уже пожаловалось квартирное товарищество.