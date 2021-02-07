Помощь со стороны помогает справляться в стенах дома

Услуга на дому предназначена для людей, которые по состоянию здоровья не справляются с ежедневными действиями и ведением дел.

В прошлом году Нарвский центр социальной работы оказывал услуги на дому 391 человеку. Например, в уборке жилого помещения нуждались 300 человек, в доставке на дом готовой еды - 159, в помощи при мытье - 132 человека.

Клиентов становится больше

Кристи Мюрк отмечает, что количество клиентов услуги на дому постоянно растет, поэтому город хочет сделать услугу на дому более ориентированной на клиента и совершенной, используя для этого Ида-Вирумааскую программу развития социальных услуг.

- Если обычно мы смотрим на это с точки зрения оказывающего услугу, то дизайн услуг помогает увидеть это глазами нуждающегося в помощи. Все упражнения, которые выполняются в ходе обучения, для того и существуют, чтобы мы сами тоже стали лучше понимать эту услугу и она становилась гораздо более продуманной. Мы уже сейчас делаем довольно много, но всегда есть что улучшить.

Центр социальной работы опрашивал и самих клиентов, чего они ждут от услуги на дому. Выяснилось, что когда человек нуждается в помощи при отоплении помещения или уборке, то всегда хочет пообщаться с социальным попечителем.

- Нашими клиентами являются и одинокие люди, поэтому очень важное место занимает общение, происходящее во время уборки и растопки печи, - приводит Кристи Мюрк пример, добавив, что, к сожалению, время посещения на дому ограничено, ведь клиентов очень много.

Популярной услугой являетcя доставка готовой еды из кухни Нарвского центра социальной работы. "Для ее доставки мы используем транспорт центра социальной работы и довольно часто приспосабливаем графики работы водителей, ведь нуждающихся в готовой пище становится все больше, а доставить ее надо так, чтобы она не остыла".

Кристи Мюрк добавила, что ежедневная доставка еды на дом дает хорошую возможность проследить за самочувствием клиента и его умением справляться. "Доставка пищи на дом осуществляется не так, что водитель ставит еду под дверь и уходит. Клиент всегда хочет пообщаться. Это хорошая возможность присмотреть за нуждающимися в помощи и заметить, если у человека увеличится потребность в помощи".

Ценят стабильность

Из опроса удовлетворенности клиентов следует, что людям важна стабильность.

- Есть такие, кому не нравится, когда меняются работники, однако услуги на дому оказывают не только с восьми до пяти и люди работают в смену. Для клиентов очень важно, что если уж договорились, что работник придет в девять часов, то он и приходит в девять, - говорит Кристи Мюрк.

Хотя опрос удовлетворенности анонимный, многие клиенты подписывают свое имя, так как хотят поблагодарить за помощь, и очень радуются, что услуга на дому существует.