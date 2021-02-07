Пн, 8.02.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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Помощь со стороны помогает справляться в стенах дома

Руководитель по развитию Нарвского центра социальной работы Кристи Мюрк говорит, что доставка пищи на дом дает хорошую возможность проследить за самочувствием клиента и его умением справляться. ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

Нарва предлагает сейчас разнообразные услуги на дому, однако желает, чтобы они еще больше отвечала потребностям жителей. Руководитель по развитию Нарвского центра социальной работы Кристи Мюрк приводит для сравнения, что социальные услуги намного сложнее, к примеру, мытья машин: если для всех автомарок подходит одинаковое мытье, то потребности в помощи у людей разные. 

Услуга на дому предназначена для людей, которые по состоянию здоровья не справляются с ежедневными действиями и ведением дел.  

В прошлом году Нарвский центр социальной работы оказывал услуги на дому 391 человеку. Например, в уборке жилого помещения нуждались 300 человек, в доставке на дом готовой еды - 159, в помощи при мытье - 132 человека. 

Клиентов становится больше

Кристи Мюрк отмечает, что количество клиентов услуги на дому постоянно растет, поэтому город хочет сделать услугу на дому более ориентированной на клиента и совершенной, используя для этого Ида-Вирумааскую программу развития социальных услуг.  

- Если обычно мы смотрим на это с точки зрения оказывающего услугу, то дизайн услуг помогает увидеть это глазами нуждающегося в помощи. Все упражнения, которые выполняются в ходе обучения, для того и существуют, чтобы мы сами тоже стали лучше понимать эту услугу и она становилась гораздо более продуманной. Мы уже сейчас делаем довольно много, но всегда есть что улучшить.   

Центр социальной работы опрашивал и самих клиентов, чего они ждут от услуги на дому. Выяснилось, что когда человек нуждается в помощи при отоплении помещения или уборке, то всегда хочет пообщаться с социальным попечителем.

- Нашими клиентами являются и одинокие люди, поэтому очень важное место занимает общение, происходящее во время уборки и растопки печи, - приводит Кристи Мюрк пример, добавив, что, к сожалению, время посещения на дому ограничено, ведь клиентов очень много. 

Популярной услугой являетcя доставка готовой еды из кухни Нарвского центра социальной работы. "Для ее доставки мы используем транспорт центра социальной работы и довольно часто приспосабливаем графики работы водителей, ведь нуждающихся в готовой пище становится все больше, а доставить ее надо так, чтобы она не остыла". 

Кристи Мюрк добавила, что ежедневная доставка еды на дом дает хорошую возможность проследить за самочувствием клиента и его умением справляться. "Доставка пищи на дом осуществляется не так, что водитель ставит еду под дверь и уходит. Клиент всегда хочет пообщаться. Это хорошая возможность присмотреть за нуждающимися в помощи и заметить, если у человека увеличится потребность в помощи". 

Ценят стабильность

Из опроса удовлетворенности клиентов следует, что людям важна стабильность.  

- Есть такие, кому не нравится, когда меняются работники, однако услуги на дому оказывают не только с восьми до пяти и люди работают в смену. Для клиентов очень важно, что если уж договорились, что работник придет в девять часов, то он и приходит в девять, - говорит Кристи Мюрк.  

Хотя опрос удовлетворенности анонимный, многие клиенты подписывают свое имя, так как хотят поблагодарить за помощь, и очень радуются, что услуга на дому существует. 

Иногда от социального попечителя ждут большего, чем он в силах сделать. "Заключая договор, мы объясняем на понятном языке, что включает в себя услуга на дому, однако зачастую у человека возникает ощущение, что работник может сделать все - например, быстро реновирует его ванную комнату", - говорит Кристи Мюрк. 

Цена услуги на дому - 6 евро в час. "Хотя в Нарве цена одна из самых низких в Эстонии, клиент лишь в единичных случаях платит полную цену. Большей частью услуга для клиента бесплатная или частично платная. Услуга должна быть доступна всем нуждающимся в помощи", - объясняет Кристи Мюрк. 

Долговременное видение

Для того чтобы все социальные услуги были доступными для горожан и качественными, город Нарва - точнее, департамент социальной помощи - участвует в рабочей группе стратегии Ида-Вирумааской программы развития. В департаменте социальной помощи создается программа развития социальной опеки до 2024 года.  

Большое внимание уделяется социальному транспорту. "Поскольку социальный транспорт - это очень динамично развивающееся и многообещающее направление, то мы заинтересованы в его дальнейшем развитии. Например, с внедрением IT-решений можно было бы обеспечить более удобное пользование социальным транспортом", - объясняет директор Нарвского городского департамента социальной помощи Елена Васильева.   

По ее словам, главной проблемой в городе является быстрое старение населения, а также рост числа одиноких пожилых людей и людей с недостатком. "Мы и раньше обращали на это внимание, но проблема все обостряется, поэтому всесторонняя помощь этим людям является нашим приоритетом".  

Так, для города важно развивать опорные услуги, уменьшающие нагрузку по уходу. Наряду с услугой на дому Елена Васильева имеет в виду услугу общего ухода, услугу личного помощника и услугу опорного лица. 

По мнению мэра Нарвы Катри Райк, надо поискать возможности, как лучше поддержать людей, получающих прожиточное пособие и нуждающихся в продуктовой помощи. 

- Меня очень волнует Нарвский продуктовый банк, на который я уже сходила посмотреть, как только вступила в должность. Печально, когда булку-хлеб раздают где-то за углом по соседству с авторемонтными мастерскими. Город Нарва должен либо предоставить подходящие помещения в более хорошем месте, либо поддержать деньгами. 

По словам мэра, надо развивать сотрудничество продуктового банка с департаментом социальной помощи, а также с магазинами, заведениями общепита и частными лицами. "Мы должны помогать самым слабым. В сегодняшней Эстонии никто не должен испытывать голод и страх, что у него не будет булки или хлеба". 

Катри Райк считает также важным взаимное сотрудничество всех учреждений в интересах людей. "Ни одного человека нельзя заставлять бегать, он должен получить ответ на свой вопрос: дверь не важна, важен ответ. Человеку совершенно все равно, кто окажет ему необходимую услугу". 

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