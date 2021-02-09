Кайре Вийл: Что семьи могли бы спросить у своего ребенка-школьника и руководителя школы?

У семей высокие ожидания от образования, но многие ли из нас углубляются в то, что и как учат в школе? На встречах и в обсуждениях с учителями, гимназистами и родителями я замечаю, что важным мерилом качества обучения являются оценки, а не столько содержание обучения и требовательность в отношении применения современных методов обучения. Учеба ради оценки, как правило, не связана с внутренней мотивацией (я хочу учиться, понять, разобраться и улучшить свои результаты). Внутреннюю мотивацию питает чувство безопасности в процессе обучения. На ошибках часто учатся лучше и эффективнее, чем когда сразу делают правильно.

Обучение - это во многом повторение, а ожидание высоких оценок и их натягивание не мотивируют закреплять изученное. Поэтому у семей и учеников, а также у руководителей школ не должно быть цели выпросить у учителя более высокие оценки, которые не отражают истинных навыков и знаний учащегося, а зачастую и качества преподавания. Честная поддерживающая обратная связь мотивирует пробовать снова, а признаки прогресса укрепляют веру в себя и вдохновляют стараться ради результата.

Эстонские школы руководствуются концепцией обучения, которая изменилась еще в 2015 году. Чтобы ее применять, работники школ в первую очередь должны сами быть хорошо осведомлены об изменениях в обществе, постоянно самосовершенствоваться (разумеется, под влиянием внутренней мотивации), быть открытыми и готовыми к сотрудничеству. Качественное содержание обучения может сформировать непрерывно обучающийся учитель с широким кругозором. К концу основной школы дети должны знать как минимум три языка. Сколько работников русскоязычных школ Ида-Вирумаа сами владеют двумя иностранными языками как минимум на среднем уровне? Хотя бы для того, чтобы постоянно быть в курсе новейших международных концепций в своей области и сотрудничать?

Призываю семьи спрашивать у ребенка, что он узнал сегодня в школе, а не какую оценку получил.

Семьи требовательны в отношении оценок, но многие ли выясняют, как учитель повышал свою квалификацию в течение последних нескольких лет и каким образом он применяет на уроке современные способы поддержки развития учащегося?

Сейчас много пишут о единой эстонской школе и национализации здешних русскоязычных основных школ. Незнание порождает страхи - например, считается, что единая эстонская школа лишит ребенка идентичности. Но мышление, образ жизни и идентичность формируются дома, и обучение в эстоноязычной школе никоим образом не подорвет ценности семей. Культурное пространство создается дома, а школа и детсад поддерживают развитие ребенка.

Психолингвист, доцент Вирве-Аннели Вихман в ноябрьско-декабрьском номере журнала "Horisont" пишет, что если ребенок слышит правильную эстонскую речь всего несколько часов в неделю, то у него создается лишь смутное представление о языке, и этого недостаточно, чтобы полностью им овладеть. Несколько уроков в неделю на хорошем эстонском языке позволяют выучить лишь некоторые слова и песни. Без перехода к единой эстонской школе ученики русскоязычных основных школ, гимназий 60/40 и профшкол не будут готовы к жизни в эстонском обществе и дальнейшей учебе. Ни сами ученики, ни их родные этого не хотят. Так что обучение и развитие не имеют почти никакой связи с оценками. Почему семьи учеников русскоязычных школ должны акцептировать воспроизводство изолированных молодых людей и мириться с этим?

Перемены почти всегда дискомфортны, и на привыкание уходят недели. Для перехода к единой эстонской школе требуется высказать все страхи и предрассудки и добиться ясности во всех вопросах. Что обычно обсуждается на школьных собраниях и в какой мере на встречах семей с представителями школы вообще происходит открытый диалог?

За первым шагом к открытому смелому общению последуют другие, и я жду широкой дискуссии на тему ближайшего будущего и ожиданий от образования в Ида-Вирумаа с участием разных целевых групп. Довольны ли семьи тем, что руководители русскоязычных школ как будто поставлены на должность навечно, или мы хотим, чтобы должности учителей тоже замещались на основании честных, прозрачных конкурсов?

Призываю семьи спрашивать у ребенка, что он узнал сегодня в школе, а не какую оценку получил. Далее можно поразмышлять, для чего нужно это знание и как оно связано с другими областями жизни. Учитель тоже должен бы обрадоваться возможности обсудить с детьми и родителями извечный вопрос: "Зачем нам нужно это знать и уметь?".