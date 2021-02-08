Пн, 8.02.2021
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Ида-Вирумаа - один из самых снежных регионов Эстонии

Снеговик ФОТО: Reuters

По данным метеослужбы, толщина снежного покрова в районе Йыхви в понедельник утром достигала 38 см. Немного больше снега - 45 см - было в Эстонии только в Хаанья в Вырумаа.

В Нарве снега значительно меньше: по данным тамошней станции наблюдения, толщина снежного покрова равна 20 см.

Снежный рекорд Ида-Вирумаа был установлен в 2010 году, когда 24 и 25 февраля в Йыхви и Алайыэ толщина снежного покрова, согласно замерам, составила 78 см.

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