Ида-Вирумаа - один из самых снежных регионов Эстонии
По данным метеослужбы, толщина снежного покрова в районе Йыхви в понедельник утром достигала 38 см. Немного больше снега - 45 см - было в Эстонии только в Хаанья в Вырумаа.
По данным метеослужбы, толщина снежного покрова в районе Йыхви в понедельник утром достигала 38 см. Немного больше снега - 45 см - было в Эстонии только в Хаанья в Вырумаа.
В Нарве снега значительно меньше: по данным тамошней станции наблюдения, толщина снежного покрова равна 20 см.
Снежный рекорд Ида-Вирумаа был установлен в 2010 году, когда 24 и 25 февраля в Йыхви и Алайыэ толщина снежного покрова, согласно замерам, составила 78 см.