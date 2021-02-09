Тартуский "Вялк" прилично забил как Кохтла-Ярве, так и Нарве

В субботу тартусцы переиграли в Кохтла-Ярве со счетом 8:3 местный "Эверест". Егор Антоненко, правда, вывел "Эверест" вперед, но уже в конце первого периода счет стал 4:1 в пользу "Вялка". Забитая Максимом Чальцевым в начале второго периода шайба пробудила надежды на поворот в ходе игры, однако на последний перерыв команды ушли уже при счете 6:2 в пользу Тарту.

В проходившей в воскресенье в Тарту игре нарвитянам удалось в течение двух периодов сохранять игровую интригу, ведь доминировавший на площадке Тарту вел в счете всего 3:1. Однако в последнем периоде "Вялк" забил нарвитянам еще четыре шайбы, и окончательный счет стал 7:1. От еще более крупного поражения команду Нарвы спас ее вратарь Александр Колосов, сумевший отразить за время игры целых 57 бросков по воротам. Вратарю же тартусцев Андрею Бунину довелось продемонстрировать свои вратарские умения всего 20 раз.