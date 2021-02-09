Светлана Владимирова ушла из Центристской партии по семейным обстоятельствам

В минувшую субботу Светлану Владимирову в "беличьем" шарфике застали в команде Партии реформ, участвовавшей в фестивале снежных фигур. На вопрос журналистов, не намерена ли она вступить в Партию реформ, ответила отрицательно, признавшись, что с центристами ее дороги разошлись в конце прошлого года "по личным причинам". Обтекаемая формулировка, прошедшая в республиканских СМИ, позволяет строить разные домыслы, поэтому "Северное побережье" попросило ее прокомментировать эти слова.

- Действительно, я вышла из Центристской партии 26 декабря прошлого года, и это обдуманный шаг с целью начать новый год в понимании и честности перед самой собой, - объяснила она. - У меня нет никаких обид или разногласий с бывшими однопартийцами, а поступок связан с переменами в личной жизни. Не секрет, что мой спутник жизни - член Партии реформ, хочу его поддерживать, но партийная дисциплина не всегда это позволяет.