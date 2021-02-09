Вт, 9.02.2021
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Светлана Владимирова ушла из Центристской партии по семейным обстоятельствам

У Светланы Владимировой нет противоречий с центристами, но она решила стать беспартийной. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Директор Славянской основной школы Кохтла-Ярве Светлана Владимирова в конце прошлого года ушла из Центристской партии, но остается на посту вице-председателя фракции центристов в Кохтла-Ярвеском горсобрании.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В минувшую субботу Светлану Владимирову в "беличьем" шарфике застали в команде Партии реформ, участвовавшей в фестивале снежных фигур. На вопрос журналистов, не намерена ли она вступить в Партию реформ, ответила отрицательно, признавшись, что с центристами ее дороги разошлись в конце прошлого года "по личным причинам". Обтекаемая формулировка, прошедшая в республиканских СМИ, позволяет строить разные домыслы, поэтому "Северное побережье" попросило ее прокомментировать эти слова. 

- Действительно, я вышла из Центристской партии 26 декабря прошлого года, и это обдуманный шаг с целью начать новый год в понимании и честности перед самой собой, - объяснила она. - У меня нет никаких обид или разногласий с бывшими однопартийцами, а поступок связан с переменами в личной жизни. Не секрет, что мой спутник жизни - член Партии реформ, хочу его поддерживать, но партийная дисциплина не всегда это позволяет.

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