В Нарве успешно открылся долгожданный бассейн

АО "Riigi Kinnisvara" и действующее в Нарве ТОО "Spes Ehital" 8 января подписали договор аренды сроком на пять лет, чтобы названная местная компания оперировала новым плавательным бассейном в учебно-жилом комплексе Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета. Спустя ровно месяц подготовки и после ослабления противовирусных ограничений предприниматель наконец открыл доступ в бассейн для всех желающих.

На сегодня открыты все восемь 25-метровых плавательных дорожек. Глубина воды - от 1,3 до 1,8 метра, температура - 28 градусов.

Представитель "Spes Ehital" Роман Шабанин сказал "Северному побережью", что уже утром первого рабочего дня пришли поплавать с десяток посетителей. Буквально одновременно с этим устранялись проблемы с вентиляционной системой, так как бассейн несколько месяцев после постройки особо не эксплуатировался. В целом же оператор доволен новой техникой.

Представитель компании "Spes Ehital" Роман Шабанин. ФОТО: Илья Смирнов

Открыть кафе при бассейне предприниматель планирует ориентировочно весной.

ТОО "Spes Ehital" прежде не занималось управлением бассейнами, и предприниматель признает, что этот их бизнес-проект достаточно рискованный. Уже ведутся переговоры с Нарвской горуправой, чтобы наладить сотрудничество с городскими учреждениями. В Нарве до этого был всего один-единственный плавательный бассейн при спортшколе "Энергия".

- Это дело не самое прибыльное, но бассейн необходим людям, как мы все понимаем. Надеемся, нам удастся удовлетворить потребность в плавании для хотя бы части населения Нарвы, - сказал Шабанин.

В пользу нового бассейна, по его словам, то, как современно здесь все устроено, а также красивое вечернее освещение.

- Сейчас мы еще пересматриваем расписание и, может, сделаем время работы не с семи утра до одиннадцати вечера, а с шести до десяти, потому что некоторые люди хотят приходить перед началом работы, и мы хотим дать им достаточно времени для плавания по утрам, - по убеждению Шабанина, залогом успеха будет именно максимальное учитывание пожеланий людей, поэтому сейчас тактическая задача - получать больше обратной связи. - Главное - находить общий язык с людьми. Само по себе обслуживание бассейна - не проблема, ведь все системы здесь новые. Угодить всем, конечно, не получится, но мы выслушаем всех, у кого есть пожелания, советы, претензии, - добавил представитель "Spes Ehital".

Мэр Нарвы Катри Райк, участвовавшая в планировании бассейна еще будучи ректором Академии внутренней обороны в 2015-2018 годах, нынче приветствовала его долгожданное открытие. Она одной из первых встретилась с предпринимателем и в комментарии для прессы отметила: "Город может поддерживать такого типа деятельность только через спортивные клубы".