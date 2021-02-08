Мошенники предлагают устроиться на работу в ресторан Нарвского музея

Нарвский музей оповестил общественность о том, что в интернете распространяется ложное рекламное объявление, которое может быть частью мошеннической схемы по выманиванию денег.

Как выяснило "Северное побережье", в музей обратился гражданин, захотевший напрямую проверить, существует ли в действительности та вакансия доставщика в ресторане "Рондель", о которой он прочитал на сайте "Flagma". На том сайте у него запросили деньги за посредничество при трудоустройстве.

Если верить объявлению, то доставщику в ресторане "Рондель" предлагают 1250-1550 евро в месяц.

В Нарвском музее официально заявили, что это объявление является частью мошеннической схемы, предназначенной для выманивая денег у соискателей работы. Некие люди, представляющие себя кадровым агентством, обещают подписать трудовой договор между потенциальным работником и работодателем, но соискатель должен заплатить им комиссию в размере 150-200 евро.

"Нарвский музей и ресторан "Рондель" никак не связаны с этим предложением о работе, единственная цель которого - обмануть людей. Мы просим всех наших сотрудников принять эту информацию к сведению и поделиться ею с согражданами, чтобы предупредить об онлайн-мошенниках. В свою очередь, Нарвский музей обратился в полицию с заявлением о предоставлении третьими лицами ложной информации", - сообщили в Нарвском музее.

Там также добавили, что настоящую и актуальную информацию о предлагаемых в музее вакансиях можнно найти на официальном веб-сайте www.narvamuuseum.ee - в разделе "Вакансии".

По данным из открытых источников, интернет-домен "flagma.com.ee" зарегистрирован на некое частное лицо. Судя по содержанию и оформлению этого сайта, он ориентирован на жителей постсоветских стран, желающих найти работу за границей. В частности, лже-вакансия доставщика в нарвском ресторане "Рондель" и еще по меньшей мере 14 других якобы вакансий в разных городах Эстонии, размещены на этом сайте от имени индивидуального предпринимателя из украинского Запорожья Романовой В.О.