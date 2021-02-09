Снести Орускую школу готовы 12 фирм

На прошлой неделе комиссия вскрыла конверты и выбрала победителя, но его объявят позже - идет процедура проверки на соответствие.

Вице-мэр города Кохтла-Ярве Денис Вершинин сказал, что доволен активностью участников, разброс цен был большой, участвовали как ида-вируские фирмы, так и из других регионов страны. В соответствии с проектом, на снос старой школы потребуется около двухсот тысяч евро, 90 процентов из этой суммы возьмет на себя целевое учреждение "KredEx".