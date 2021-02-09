Вт, 9.02.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Снести Орускую школу готовы 12 фирм

Оруская школа пустует уже десять лет, но скоро от нее останутся одни воспоминания. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На конкурс госпоставки для сноса старой Оруской школы поступило 12 предложений. 

На прошлой неделе комиссия вскрыла конверты и выбрала победителя, но его объявят позже - идет процедура проверки на соответствие.

Вице-мэр города Кохтла-Ярве Денис Вершинин сказал, что доволен активностью участников, разброс цен был большой, участвовали как ида-вируские фирмы, так и из других регионов страны. В соответствии с проектом, на снос старой школы потребуется около двухсот тысяч евро, 90 процентов из этой суммы возьмет на себя целевое учреждение "KredEx".

Производителям работ потребуется не только снести здание и убрать развалины, но и обустроить на этом месте зеленый парк для отдыха.

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