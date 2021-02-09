Снести Орускую школу готовы 12 фирм
На конкурс госпоставки для сноса старой Оруской школы поступило 12 предложений.
На конкурс госпоставки для сноса старой Оруской школы поступило 12 предложений.
На прошлой неделе комиссия вскрыла конверты и выбрала победителя, но его объявят позже - идет процедура проверки на соответствие.
Вице-мэр города Кохтла-Ярве Денис Вершинин сказал, что доволен активностью участников, разброс цен был большой, участвовали как ида-вируские фирмы, так и из других регионов страны. В соответствии с проектом, на снос старой школы потребуется около двухсот тысяч евро, 90 процентов из этой суммы возьмет на себя целевое учреждение "KredEx".
Производителям работ потребуется не только снести здание и убрать развалины, но и обустроить на этом месте зеленый парк для отдыха.