Оператором по транспортировке отходов в Кохтла-Ярве остается "Ekovir"
В Кохтла-Ярве состоялся конкурс на поставку услуг по транспортировке отходов. Победителем признано ТОО "Ekovir", с которым город подписал договор на пять лет.
В Кохтла-Ярве состоялся конкурс на поставку услуг по транспортировке отходов. Победителем признано ТОО "Ekovir", с которым город подписал договор на пять лет.
В конкурсе участвовали три предприятия: кроме "Ekovir" свои услуги предложили "Eesti Keskkonnateenused" и "Ragn-Sells", но первая фирма предложила самую низкую цену на вывоз мусора - почти в два раза меньше.