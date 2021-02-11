Оператором по транспортировке отходов в Кохтла-Ярве остается "Ekovir"

В конкурсе участвовали три предприятия: кроме "Ekovir" свои услуги предложили "Eesti Keskkonnateenused" и "Ragn-Sells", но первая фирма предложила самую низкую цену на вывоз мусора - почти в два раза меньше.

- Если "Ekovir" запросил за кубометр бытового мусора 5,94 евро, то "Eesti Keskkonnateenused" - 9,48 евро, а "Ragn-Sells" - 10,38, - комментирует вице-мэр Денис Вершинин. - Мы изучали статистику по республике, и могу заверить, что это одна из самых низких цен, что не может не радовать. Победитель конкурса имеет многолетний опыт - действует на рынке бытовых отходов с 2004 года, давно обслуживает наш город, поэтому нет сомнений, что справится и в дальнейшем.