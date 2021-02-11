Чт, 11.02.2021
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Оператором по транспортировке отходов в Кохтла-Ярве остается "Ekovir"

Вывозить бытовой мусор в Кохтла-Ярве "Ekovir" продолжит, но от сильно подорожавших контейнеров потребители могут отказаться. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве состоялся конкурс на поставку услуг по транспортировке отходов. Победителем признано ТОО "Ekovir", с которым город подписал договор на пять лет. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В конкурсе участвовали три предприятия: кроме "Ekovir" свои услуги предложили "Eesti Keskkonnateenused" и "Ragn-Sells", но первая фирма предложила самую низкую цену на вывоз мусора - почти в два раза меньше.

- Если "Ekovir" запросил за кубометр бытового мусора 5,94 евро, то "Eesti Keskkonnateenused" - 9,48 евро, а "Ragn-Sells" - 10,38, - комментирует вице-мэр Денис Вершинин. - Мы изучали статистику по республике, и могу заверить, что это одна из самых низких цен, что не может не радовать. Победитель конкурса имеет многолетний опыт - действует на рынке бытовых отходов с 2004 года, давно обслуживает наш город, поэтому нет сомнений, что справится и в дальнейшем. 

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