По следам трагического возгорания: в половине ида-вируских домов опеки нарушались требования пожарной безопасности
Произошедший в начале года в попечительском доме "Männiku" в Люганузеской волости пожар, унесший три жизни, стал толчком для проверки попечительских учреждений по всей стране. Как в Ида-Вирумаа, так и в целом по Эстонии недостатки были обнаружены более чем в половине зданий попечительских учреждений.
В Ида-Вирумаа проверили пожарную безопасность 38 зданий в 31 попечительском учреждении. Недостатки выявили в двадцати зданиях, в остальных все было в порядке.