Пожар в пансионате "Männiku" в деревне Аа разгорелся вечером 12 января. Здание почти полностью сгорело, погибли три жильца пансионата. Пока еще нет подтвержденного результата экспертизы, которая однозначно указывала бы на причину возгорания, но поначалу были высказаны две версии: электронеисправность и небрежное курение. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Произошедший в начале года в попечительском доме "Männiku" в Люганузеской волости пожар, унесший три жизни, стал толчком для проверки попечительских учреждений по всей стране. Как в Ида-Вирумаа, так и в целом по Эстонии недостатки были обнаружены более чем в половине зданий попечительских учреждений.