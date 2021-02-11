Чт, 11.02.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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В сельских регионах снегоуборщики соревнуются со временем

Нынешняя зима испытывает снегоуборщиков после перерыва в несколько лет. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В сельских регионах при уборке снега самой большой проблемой является то, что не везде успевают вовремя расчистить дороги. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Трехгодичный договор о зимнем уходе за дорогами как Люганузеская волость, так и Тойлаская заключили накануне прошлой зимы. В нескольких местах за дело взялись новые операторы, не имевшие опыта работы в этом регионе.

Прошлая зима им опыта не добавила, ведь снега так и не было.

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