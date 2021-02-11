В сельских регионах снегоуборщики соревнуются со временем
В сельских регионах при уборке снега самой большой проблемой является то, что не везде успевают вовремя расчистить дороги.
В сельских регионах при уборке снега самой большой проблемой является то, что не везде успевают вовремя расчистить дороги.
Трехгодичный договор о зимнем уходе за дорогами как Люганузеская волость, так и Тойлаская заключили накануне прошлой зимы. В нескольких местах за дело взялись новые операторы, не имевшие опыта работы в этом регионе.