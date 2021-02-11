Нарвские политики исправят допущенную во время чрезвычайного положения ошибку

Нарвское горсобрание запланировало 11 февраля отменить сделанное им же в апреле 2020 года изменение действующего постановления, определяющего родительскую плату за место для ребенка в детском саду.

Изменение постановления делалось во время первой волны пандемии коронавируса, и целью было делегировать от Нарвского горсобрания горуправе право принимать решение о невзимании родительской платы за место в детском саду при чрезвычайном положении.

Решения об отмене родительской платы за детсад уже были на тот момент приняты в ряде эстонских самоуправлений - чтобы на пике коронакризиса облегчить финансовую нагрузку на семьи с маленькими детьми.

Тогдашняя оппозиция Нарвского горсобрания предупреждала правившую фракцию "Kodulinn Narva", что решение о родительской плате за детсад находится в компетенции исключительно собрания местного самоуправления и что делегирование этого права незаконно. Невзирая на предупреждение, 28 апреля за делегирование проголосовало большинство депутатов из фракции "Kodulinn Narva".

Члены "Kodulinn Narva" не хотели сами решать вопрос об отмене родительской платы в детсадах. Считали, что эта льгота должна применяться не ко всем поголовно, а только к семьям, которые представят в горуправу заявление с объяснением, как именно они пострадали от пандемии и вызванного ею чрезвычайного положения.

Идея с родительскими заявлениями была успешно реализована: о временной отмене платы за место попросили большинство семей с детсадовцами.

Далее в июне, а позднее и в сентябре канцлер права Юлле Мадизе предупреждала тогдашнего председателя Нарвского горсобрания Ирину Янович, что если горсобрание не приведет апрельское постановление в соответствие с законами и Конституцией, тогда последует обращение в Госсуд.

В ответ Янович объясняла нежелание отменять акт другой трактовкой законов и вообще верховенством воли депутатов местного собрания. Кроме того, как писала Янович канцлеру права, данное спорное постановление стало по существу беспредметным, ведь чрезвычайное положение, о котором там говорится, закончилось в мае.

Несмотря на отказ Нарвского горсобрания послушаться, канцлер права в Госсуд не обратилась, насколько известно. Но произошли политические перемены в приграничном городе.