Уровень заражения коронавирусом в Ида-Вирумаа остается самым высоким в стране

Показатель заболеваемости на 100000 жителей в последние две недели держался в Ида-Вирумаа с небольшими колебаниями на уровне 800. В среднем по Эстонии он составил в пятницу 576 человек, а в наиболее приблизившемся к Ида-Вирумаа Ярвамаа - 749.

Появляются новые школьные очаги

- Когда в некоторых городах цифры на время уменьшаются, то в других тут же опять начинают расти. На общей картине уровень заболеваемости в Ида-Вирумаа остается высоким. Больших изменений пока не видно, - отметила руководитель Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус. Она добавила, что значительное количество новых случаев заболевания отмечается как на рабочих местах, так и в семейном кругу, учреждениях здравоохранения и школах.

После того как во второй половине января восстановили учебную работу также в классах основной школы, заражаемость в школах, по словам Муузикус, явно выросла. Сейчас самым крупным школьным очагом является очаг в кохтла-ярвеской Славянской основной школе, где вирус был выявлен у 14 учеников и 11 работников. "Заболевших внутри семей в действительности еще больше, но эти 25 человек, насколько известно, заразились внутри школы", - сказала она, отметив, что несколько классов отправлены на самоизоляцию.

На общей картине уровень заболеваемости в Ида-Вирумаа остается высоким. Марье Муузикус, руководитель Идаского регионального отделения Департамента здоровья 3

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Нины Алексеевой, в Славянской основной школе все классы, кроме первого и второго, уходят с новой недели на удаленное обучение. Через неделю уже начнутся каникулы.

По словам Муузикус, в школах очень сложно рассредоточить учеников. "У зараженных детей чаще всего нет симптомов, но они приносят вирус домой родителям, - сказала она, отметив, что распространению вируса способствует и то, что в школах учителя работают со многими классами. - Поэтому трудно также провести границу, какие ученики близко контактировали, а какие нет".

По словам Муузикус, 14 заболевших имеются также среди пациентов и работников Ида-Вируской центральной больницы. "Больница тестирует, правда, всех поступающих людей, но неизбежно бывает и такое, что тест еще отрицательный и симптомов нет, а человек уже является носителем и распространителем вируса", - пояснила она.

Скоро начнется вакцинация учителей

По темпам вакцинации Ида-Вирумаа все еще отстает от других уездов. По состоянию на утро пятницы в Ида-Вирумаа хотя бы первую прививку получили 2,1 процента жителей. В Ляэне-Вирумаа этот показатель равен 3 процентам, в Тартумаа - 5,4 процента. Ида-вируские больницы констатировали, что если большинство врачей провакцинированы, то многие медсестры, сестры по уходу и другие работники относятся к этому скептически и отказываются от прививки или откладывают ее на потом.