Дмитрий Дмитриев: Правительство Ратаса дало сильный импульс развитию Ида-Вирумаа

Первая программа для Ида-Вирумаа была составлена еще в 2009 году под руководством министра внутренних дел Марко Померанца. Новые идеи тогда вызвали большое оживление и вселили надежду на изменения к лучшему. Однако для великих свершений, обозначенных в программе, в госбюджете не было предусмотрено ни цента.

Долгое время основной проблемой сотрудничества между правительством и регионом было то, что ситуация обсуждалась, однако до реальных дел доходило лишь в случае отдельных проектов. И лишь только при правительстве Юри Ратаса для программы Ида-Вирумаа впервые были предусмотрены средства в государственной бюджетной стратегии. Это помогло ускорить процесс инвестирования в промышленность, а также оказать поддержку, к примеру, Вирускому кинофонду и поддержать спортивные и культурные проекты общегосударственного значения.

В 2018 году была запущена программа по переводу рабочих мест из столицы в регионы, в ходе которой из Таллинна в Ида-Вирумаа было переведено 129,5 рабочих места (конечная цель - перевести 232 рабочих места). Я рад, что весной будет пересмотрена и обновлена программа Ида-Вирумаа и ее срок продлят по меньшей мере до 2030 года. Это задаст долгосрочное направление последующим правительствам для поддержки развития региона.

В рамках программы Ида-Вирумаа с 2018 по 2020 год объем инвестиций в регион составил более 7,4 млн евро, в 2021 году эта сумма достигнет 6,8 млн евро. Объем финансирования программы Ида-Вирумаа в период с 2018 до 2023 года увеличится до 22 млн евро. Большая часть средств будет инвестирована в промышленность и оживление рынка труда, сохранение и создание новых рабочих мест.

Помимо программы Ида-Вирумаа, существенно увеличился объем государственных инвестиций в регион. Если смотреть по уездам, то больше Ида-Вирумаа не является тем регионом, который недополучает поддержку от государства - по объему выделяемых средств северо-восток уже находится в середине списка всех уездов. Одним из предвыборных обещаний Центристской партии и правительства Юри Ратаса было повышение доходной базы местных самоуправлений. И это обещание выполнено! Помимо повышения доходной базы и увеличения объема госинвестиций в дорожное строительство, государство оказало существенную поддержку строительству местных объектов.

Больше Ида-Вирумаа не является тем регионом, который недополучает поддержку от государства.

С 2017 по 2020 год объем региональной поддержки Ида-Вирумаа превысил 136 млн евро, поддержку получили более 70 объектов. Наиболее крупные инвестиции - это строительство государственной гимназии в Кохтла-Ярве (6,6 млн евро), строительство нового здания Йыхвиской основной школы (4,8 млн евро), инвестиции в инфраструктуру Ида-Вируской центральной больницы (15,5 млн евро), снос и строительство нового здания Кесклиннаской основной школы в Кохтла-Ярве (5 млн евро), реконструкция здания Нарвской ратуши и Ратушной площади (4,9 млн евро) и строительство Нарвской государственной гимназии (14,2 млн евро).