Сб, 13.02.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Дмитрий Дмитриев: Правительство Ратаса дало сильный импульс развитию Ида-Вирумаа

Дмитрий Дмитриев, депутат Рийгикогу, Центристская партия ФОТО: Erakogu

Решение Юри Ратаса уйти в отставку с поста премьер-министра для того, чтобы вывести политическую культуру Эстонии на новый уровень, полностью перевернуло политическую ситуацию в стране. На ушедшее в отставку правительство обрушился шквал критики, однако почему-то никто не обратил внимания на положительные результаты (а они довольно существенные), которых сумело добиться прошлое правительство.

Первая программа для Ида-Вирумаа была составлена еще в 2009 году под руководством министра внутренних дел Марко Померанца. Новые идеи тогда вызвали большое оживление и вселили надежду на изменения к лучшему. Однако для великих свершений, обозначенных в программе, в госбюджете не было предусмотрено ни цента.

Долгое время основной проблемой сотрудничества между правительством и регионом было то, что ситуация обсуждалась, однако до реальных дел доходило лишь в случае отдельных проектов. И лишь только при правительстве Юри Ратаса для программы Ида-Вирумаа впервые были предусмотрены средства в государственной бюджетной стратегии. Это помогло ускорить процесс инвестирования в промышленность, а также оказать поддержку, к примеру, Вирускому кинофонду и поддержать спортивные и культурные проекты общегосударственного значения.

В 2018 году была запущена программа по переводу рабочих мест из столицы в регионы, в ходе которой из Таллинна в Ида-Вирумаа было переведено 129,5 рабочих места (конечная цель - перевести 232 рабочих места). Я рад, что весной будет пересмотрена и обновлена программа Ида-Вирумаа и ее срок продлят по меньшей мере до 2030 года. Это задаст долгосрочное направление последующим правительствам для поддержки развития региона.

В рамках программы Ида-Вирумаа с 2018 по 2020 год объем инвестиций в регион составил более 7,4 млн евро, в 2021 году эта сумма достигнет 6,8 млн евро. Объем финансирования программы Ида-Вирумаа в период с 2018 до 2023 года увеличится до 22 млн евро. Большая часть средств будет инвестирована в промышленность и оживление рынка труда, сохранение и создание новых рабочих мест.

Помимо программы Ида-Вирумаа, существенно увеличился объем государственных инвестиций в регион. Если смотреть по уездам, то больше Ида-Вирумаа не является тем регионом, который недополучает поддержку от государства - по объему выделяемых средств северо-восток уже находится в середине списка всех уездов. Одним из предвыборных обещаний Центристской партии и правительства Юри Ратаса было повышение доходной базы местных самоуправлений. И это обещание выполнено! Помимо повышения доходной базы и увеличения объема госинвестиций в дорожное строительство, государство оказало существенную поддержку строительству местных объектов. 

Больше Ида-Вирумаа не является тем регионом, который недополучает поддержку от государства.

С 2017 по 2020 год объем региональной поддержки Ида-Вирумаа превысил 136 млн евро, поддержку получили более 70 объектов. Наиболее крупные инвестиции - это строительство государственной гимназии в Кохтла-Ярве (6,6 млн евро), строительство нового здания Йыхвиской основной школы (4,8 млн евро), инвестиции в инфраструктуру Ида-Вируской центральной больницы (15,5 млн евро), снос и строительство нового здания Кесклиннаской основной школы в Кохтла-Ярве (5 млн евро), реконструкция здания Нарвской ратуши и Ратушной площади (4,9 млн евро) и строительство Нарвской государственной гимназии (14,2 млн евро).

Усилиями депутатов от Ида-Вирумаа были внесены изменения в законодательство, благодаря которым местные самоуправления должны были получать больше налога со сланцевого сектора. Так, в конце 2018 года, когда сектор находился на подъеме, мы добились внесения изменений в Закон о налогах на окружающую среду, согласно которым многие самоуправления северо-востока должны были начать получать ежегодно более чем 2,5 млн евро дополнительных средств за счет налогов. К сожалению, в течение последних двух лет в связи с климатической политикой ЕС и ростом стоимости квот на выбросы CO2 объемы добычи сланца сократились вдвое, и, соответственно, положительное влияние изменений в законодательстве оказалось не столь ощутимым.

Что касается будущего сланцевого сектора, то здесь позиция правительства Юри Ратаса была четкой и однозначной: до тех пор, пока это возможно, сланцевую промышленность в регионе необходимо сохранять. На сегодняшний день у нас нет реальной альтернативы сланцу, также пока не создано достаточного количества новых рабочих мест с высокой добавленной стоимостью. Поэтому разговоры о быстром Põxit (отказе от сланцевой промышленности) не имеют под собой оснований. Спекулировать на тему мгновенного отказа от сланца во имя экологического рая периодически предпочитают любители популизма.

Однако пока у нас нет ответа на вопрос, каким образом мы обеспечим необходимый запас мощностей производства электроэнергии, мы не сможем отказаться от сланца. Именно поэтому в новом коалиционном договоре есть отдельный пункт, предусматривающий сохранение необходимого объема резервных мощностей для обеспечения энергобезопасности. Прошлое правительство выделило концерну "Eesti Energia" 125 млн евро на строительство нового завода масел. Это будет способствовать сохранению сланцевого сектора за счет увеличения доли производства сланцевого масла в энергетическом портфеле (в то время, когда доля производства электроэнергии из сланца сократилась). 

Быстро отреагировало правительство и приняло необходимые меры и во время первой волны пандемии коронавируса. Помимо общегосударственных мер поддержки и мер кризисной помощи предприятиям Ида-Вирумаа, правительством Ратаса был разработан отдельный пакет мер поддержки сланцевого сектора. Пакет предусматривал снижение экологического налога на складирование золы, разрешение использования маркированного топлива для занятой на карьерах техники, не передвигающейся по дорогам общего пользования, и компенсацию из резервного фонда 30% от платы за использование выкачиваемой из карьеров и шахт воды. 

Новая коалиция работает всего лишь пару недель, однако уже есть серьезные подвижки - вызвавшее недовольство предложение правительства (инициатива партии "Isamaa") включить помимо Ида-Вирумаа в список получателей средств из Фонда справедливого перехода еще и волости в Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа снято с повестки дня. Таким образом, все деньги достанутся Ида-Вирумаа.

Теперь нужно решить то, каким образом максимально эффективно для нашего региона использовать средства Фонда справедливого перехода.

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