Сб, 13.02.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Известный эстонский шоумен собирает юморные сюжеты в Египте

Эстонский шоумен Александр Александрин в Хургаде использует и такой местный транспорт. ФОТО: Erakogu

Известный стендапер Александр Александрин, обладатель кубка Европы по КВН, один из лидеров нарвской "Лиги ведущих", уже месяц живет в Египте, куда отправился не только для того, чтобы переждать холодную зиму, но и по возможности поработать. О том, как все складывается в африканской стране, он рассказал "Северному побережью". 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Коронавирусные ограничения стали жестким ударом для людей, работающих в сфере развлечений. Как и многие коллеги, шоумен и стендапер Александр Александрин по сути остался не у дел - четыре концерта за год, да и те в стесненных условиях, мероприятий тоже не проводят... Провел экспериментальную попытку стендапа онлайн, да и то в рамках благотворительности. На что жить и что делать? Просветления на горизонте не видно, поэтому "нищий, голодный и злой артист" - как определил он собственное состояние - решил убежать подальше от холодной эстонской зимы в прямом и переносном смыслах. 

- Хоть я и вырос в Эстонии, никогда не любил холод и снег, - поделился он. - Прежде в это время года работа спасала, зимой у организаторов мероприятий ее обычно много, но уже второй год, по сути, ее вообще нет. Решение уехать не спонтанное, я ведь и прежде выступал в разных странах. В Египте тоже бывал - отдыхал, хоть и очень давно. Люблю дайвинг и давно мечтал снова окунуться в теплую воду, долго не получалось. Но одно дело, когда приезжаешь в страну туристом, и совсем другое - пожить. Почему Хургада - здесь сейчас живет друг, уехавший раньше и выразивший готовность помочь мне устроиться.

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