Известный эстонский шоумен собирает юморные сюжеты в Египте

Коронавирусные ограничения стали жестким ударом для людей, работающих в сфере развлечений. Как и многие коллеги, шоумен и стендапер Александр Александрин по сути остался не у дел - четыре концерта за год, да и те в стесненных условиях, мероприятий тоже не проводят... Провел экспериментальную попытку стендапа онлайн, да и то в рамках благотворительности. На что жить и что делать? Просветления на горизонте не видно, поэтому "нищий, голодный и злой артист" - как определил он собственное состояние - решил убежать подальше от холодной эстонской зимы в прямом и переносном смыслах.

- Хоть я и вырос в Эстонии, никогда не любил холод и снег, - поделился он. - Прежде в это время года работа спасала, зимой у организаторов мероприятий ее обычно много, но уже второй год, по сути, ее вообще нет. Решение уехать не спонтанное, я ведь и прежде выступал в разных странах. В Египте тоже бывал - отдыхал, хоть и очень давно. Люблю дайвинг и давно мечтал снова окунуться в теплую воду, долго не получалось. Но одно дело, когда приезжаешь в страну туристом, и совсем другое - пожить. Почему Хургада - здесь сейчас живет друг, уехавший раньше и выразивший готовность помочь мне устроиться.