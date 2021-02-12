В Кохтла-Ныммеской школе двое учителей заразились коронавирусом
С четверга, когда был получен положительный результат теста уже у второго работника школы, всех учеников отправили на удаленное обучение до самых каникул.
С четверга, когда был получен положительный результат теста уже у второго работника школы, всех учеников отправили на удаленное обучение до самых каникул.
В качестве меры предосторожности ученики 4-9-х классов Кохтла-Ныммеской школы были отправлены на удаленное обучение уже со среды.