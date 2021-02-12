В Кохтла-Ныммеской школе двое учителей заразились коронавирусом

В качестве меры предосторожности ученики 4-9-х классов Кохтла-Ныммеской школы были отправлены на удаленное обучение уже со среды.

- Один из наших работников получил в пятницу сообщение, что был в близком контакте. В понедельник он на работу не вышел, а во вторник выяснилось, что результат его теста положительный, - сказала директор школы Марилийс Одер.