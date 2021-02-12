Сб, 13.02.2021
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В Кохтла-Ныммеской школе двое учителей заразились коронавирусом

В здании Кохтла-Ныммеской школы учебная работа продолжится только после каникул. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С четверга, когда был получен положительный результат теста уже у второго работника школы, всех учеников отправили на удаленное обучение до самых каникул. 

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В качестве меры предосторожности ученики 4-9-х классов Кохтла-Ныммеской школы были отправлены на удаленное обучение уже со среды.

- Один из наших работников получил в пятницу сообщение, что был в близком контакте. В понедельник он на работу не вышел, а во вторник выяснилось, что результат его теста положительный, - сказала директор школы Марилийс Одер. 

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