Анвар Самост: Посредственные герои

Я слежу за постами некоторых комиссаров Еврокомиссии в "Twitter". Журналисту и положено быть в курсе всего, но я делаю это, скорее, чтобы уловить настроения. Наиболее важным является, разумеется, то, что пишет эстонский еврокомиссар Кадри Симсон. Хотя, честно говоря, мне не верится, что эти посты действительно делает сама Кадри Симсон.

Во-первых, посты всех еврокомиссаров являются примером довольно убогой коммуникации. Во-вторых, я немного знаком с Кадри Симсон и не верю, что она в состоянии продуцировать лишь крайне банальные по оформлению и нелепые по содержанию тексты. Посмотрите сами - и если вам больше 45 лет, то наверняка у многих из вас появится в конце концов ощущение, что нечто подобное вы уже читали на лозунгах и первых полосах газет в каком-то другом государстве.

На самом деле такого быть не должно. Достигшие высоких постов в Европе люди, будь то эстонцы или представители какой-нибудь другой национальности с другой историей, должны сохранять возможность общаться по-человечески и писать сообщения, в которые хотя бы в какой-то мере верят сами. Но похоже, что никого это не интересует и никто не осознает здесь ответственность за вещи, казалось бы, мелкие, но в действительности важные, ведь зачастую язык определяет посыл.

С маленьких вещей начинаются большие. Больше месяца мы в Европе с тревогой и, очевидно, иногда с гневом и отчаянием наблюдаем за тем, какими медленными темпами ведется вакцинация от коронавируса. Вакцины не хватает, в лучшем случае в некоторых странах привиты три процента жителей.

В то же время, в только что вышедшей из Евросоюза Великобритании привит каждый пятый житель, и можно полагать, что к весне защитный укол получат все. Не входящая в Евросоюз Сербия успела провакцинировать около десяти процентов населения. В США привито тоже десять процентов, в Израиле - более 40 процентов жителей. Никак нельзя сказать, что Евросоюз находится в мало-мальски удовлетворительном состоянии в войне с вирусом.

Разговоры о том, будто Эстония, как маленькая страна, все равно не смогла бы в одиночку приобрести так много вакцины, не вызывают доверия, если взглянуть в верхние строчки "турнирной таблицы".

Однако еще более пропагандистским покажется это утверждение, если углубиться в обстоятельства организации ориентированного на Еврокомиссию тендера на приобретение вакцины. Тут откроется картина неспособности, ложной цели, бюрократической несостоятельности и распыления ответственности. Многие эффективно функционирующие маленькие государства явно справились бы лучше.

Никак нельзя сказать, что Евросоюз находится в мало-мальски удовлетворительном состоянии в войне с вирусом.

Чиновники, готовившие тендеры и договоры Еврокомиссии о поставках, были некомпетентными и не имели соответствующего опыта, однако роковой стала в первую очередь постановка неверных целей. Еврокомиссия хотела получить от производителей лекарств низкую цену - и получила. Однако низкая цена не важна и, по сути, дорого обходится с учетом суммарных расходов общества, если вакцину не удается получить быстро. В организацию, не ценящую самостоятельное мышление, трудно найти способных работников в кризисной ситуации.

Руководитель Еврокомиссии по внешней политике Жозеп Боррель зачитал в Москве тезисы - и стух, когда тезисы не помогли. Позднее посредственный политик, обязанный своей выдающейся должностью именно тому, что он посредственно безопасен, попытался выкрутиться и поставить жирный крест на своем унижении. Если посмотреть на Борреля и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, то один из них напоминает Брежнева, и этот один, к сожалению, не Лавров.

Уже было сказано, что промах Борреля принес пользу, ведь полученный щелчок подталкивает внешнюю политику Евросоюза в отношении России в лучшем направлении. Это ненадолго, но в отдаленной перспективе особые интересы и большее влияние крупных стран-членов Евросоюза в отношениях с Россией, Китаем и США никуда не исчезнут, и следующая ошибка ждет очередного произносящего клише конформистского еврокомиссара где-то еще.