Пеэтер Тамбу думает снова стать главным архитектором Нарвы после шести лет перерыва

Уку Пыллумаа проработал главным архитектором и замдиректора департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы с 28 сентября 2020 года по 5 февраля 2021 года. Он занимал это место после победы в должностном конкурсе.

Пыллумаа уволили после четырех испытательных месяцев.

- Опираясь на оценку результатов работы в течение испытательного срока, Уку Пыллумаа как главный архитектор и замдиректора не обладает достаточными знаниями и умениями для выполнения служебных обязанностей в соответствии с установленными требованиями. Имеющиеся умения и знания не позволяют реально выполнять в необходимом объеме служебные обязанности на этой должности, - объяснила директор департамента Кайе Энно.

Она сообщила, что в ближайшее время будет объявлен новый открытый конкурс на эту должность.

Уку Пыллумаа: "В создании городского пространства Нарвы необходимы изменения как структуры, так и деятельности!" ФОТО: Сирье Леммик / Valgamaalane

Второй раз в ту же реку

До Уку Пыллумаа главным архитектором Нарвы был с 2016 по 2020 год Иван Сергеев, а до него - с 2008 по 2015 год - Пеэтер Тамбу. Оба являлись городу яркими и смелыми чиновниками, оставившими у нарвитян как добрые, так и критические воспоминания. Оба уходили по собственному желанию при некоторых разногласиях с высшими городскими руководителями. Тамбу открыто критиковал властный стиль поведения некоторых депутатов Нарвского горсобрания.

Сегодня Тамбу признался "Северному побережью", что подумывает вернуться на должность главного архитектора Нарвы, когда будет объявлен соответствующий конкурс. Считается, что люди в нарвской власти и стиль управления с ноября прошлого года радикально поменялись.

- Пока слишком рано что-то сказать, но я серьезно думаю об этом, - говорит архитектор о своих новых видах на Нарву. - Надо дождаться объявления конкурса и хорошо еще все продумать. Это решение, которое нельзя принимать быстро и легко, к этому надо относиться серьезно и с ответственностью, ведь это сильно повлияет не только на мою жизнь, но и на Нарву, и на жизнь моих близких.

Тамбу сейчас работает советником ректора Академии МВД. Минувшей осенью под его присмотром был достроен учебно-жилой комплекс академии в Нарве, получивший архитектурную премию "Капитала культуры".

"Должность главного архитектора - это миссия"

Мэр Нарвы Катри Райк полагает, что Пеэтер Тамбу и Иван Сергеев высоко подняли планку главного архитектора города.

- Нарве предстоит новая общая планировка, которую нужно создать в тесном сотрудничестве с новой городской стратегией развития. У города также впереди большие интересные строения: четыре школьных здания, один детсад, продление променада. Очень хороший главный архитектор сверхважен с точки зрения развития города, - сказала Райк, приветствуя намерение Тамбу, с которым немало контактировала и сотрудничала в разные годы на разных должностях.

Как в свое время и Пеэтер Тамбу, только что уволенный Уку Пыллумаа в комментарии "Северному побережью" критически высказался о том, как строится работа в Нарвской горуправе.