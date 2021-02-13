Почти две сотни лыжников и президент насладились ночью, проведенной в алутагузеском лесу

На 14-градусом морозе участники II Алутагузеского ночного марафона преодолели 22-километровый круг вольным стилем. Время прохождения трассы каждым участником марафона, состоявшегося в центре оздоровительного спорта в Паннъярве, не учитывалось.

Керсти Кальюлайд, которая участвовала в первом ночном марафоне в Алутагузе два года назад, заявила, что такая гонка очаровывает. "Жаль, что все закончилось", - сказала она на финише, отметив, что трасса могла быть длиннее.

Президент сказала, что в субботу утром проведет еще одну лыжную тренировку в Паннъярве, но из-за своих служебных обязанностей в этом году не сможет участвовать в забеге основной дистанции Алутагузеского марафона.

Юхан Энилане, известный любитель народного спорта из Вильяндимаа, сказал, что ночное катание было классным, а трасса - замечательной. "Это весело!" - сказал мужчина, которому в этом году исполнится 70 лет. Сегодня он также примет участие в классической гонке на 44 км в рамках Алутагузеского марафона. "Это мне подарок".

Главный организатор ночного марафона Андрус Лаур сказал, что идея проведения ночного марафона возникла в результате того, что организаторы Алутагузеского марафона имели обыкновение совершать накануне вечером один совместный лыжный заезд по темному лесу. "Мы решили подарить эту радость и другим, и, как оказалось, многим понравилось", - сказал он.