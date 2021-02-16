Кая Каллас: Зеленый пакт - не угроза, а возможность для Ида-Вирумаа

Из-за все большего ужесточения энергетической и климатической политики Европейского союза сланцевая электроэнергия рано или поздно лишится выхода на рынок. Произведенное таким способом электричество в будущем станет слишком дорогим, что повлечет за собой исчезновение спроса. Следовательно, зеленый пакт ЕС и проистекающие из него климатические цели стоит рассматривать не как угрозы, а, скорее, как возможности, и тщательно проанализировать, как изменения, необходимые для достижения целей, смогут в дальнейшем принести максимально большую выгоду эстонской экономике и Ида-Вирумаа.

На инвестиции, необходимые для достижения целей климатической политики, отводится ca 30% будущего долгосрочного бюджета ЕС и программы перезапуска экономики, а для Эстонии на мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду и влияния изменения климата в последующие годы предусмотрено в общем ca 3,3 миллиарда евро. Эта сумма включает в себя и дотацию из фонда справедливого перехода в размере 340 миллионов, цель которой - путем диверсификации экономики обеспечить, чтобы люди не лишились дохода, когда объем основанной на использовании ископаемого топлива деятельности в Ида-Вирумаа сократится.

Мы договорились разработать в сотрудничестве с самоуправлениями Ида-Вирумаа, предпринимательскими организациями и учеными программу действий для справедливого перехода и создания новых рабочих мест, которая поддержит развитие в регионе наукоемких промышленных и производственных предприятий. Правительство находится в должности всего две недели, но работа с этой целью уже идет.

Также мы решили не расширять целевой регион использования средств фонда справедливого перехода, что позволит направить все усилия на максимально быстрое использование денег фонда и реальную поддержку Ида-Вирумаа. Вдобавок к дотации из фонда справедливого перехода мы хотим направить в регион дополнительные деньги. В числе прочего анализируем возможность поддержать строительство в Ида-Вирумаа инкубатора промышленности и научно-технологического центра прикладной промышленной робототехники.

Переход должен быть хорошо продуманным и максимально безболезненным для жителей региона, поэтому мы взяли курс на реструктуризацию промышленности, привлечение в Ида-Вирумаа крупных инвестиций предприятий и развитие предпринимательства для сохранения и создания рабочих мест. Фокусирование на развитии предпринимательства в процессе справедливого перехода поддержали как самоуправления Ида-Вирумаа, так и вовлеченные в процесс предприниматели и профессиональные союзы. Также делается упор на высокооплачиваемые рабочие места: один из главных вызовов - создание новых рабочих мест с тем же уровнем зарплат, какой есть сейчас в сланцевом секторе, где число работников сокращается.

Совершенно необязательно, чтобы эти рабочие места появлялись исключительно в энергетическом секторе. Но для того, чтобы предлагать жителям региона работу с более высокой зарплатой, необходимы инвестиции в инновационные технологии, которые помогут как развивать существующую промышленность (одним из возможных будущих направлений являются в том числе экологически чистые способы увеличения ценности сланца), так и поддержать появление новых отраслей промышленности и диверсификацию экономики Ида-Вирумаа.