Кая Каллас: Зеленый пакт - не угроза, а возможность для Ида-Вирумаа
Сланцевая промышленность, несомненно, играет важную роль в экономике Эстонии, но в то же время она играет важную роль и в переходе к климатически нейтральной экономике.
Сланцевая промышленность, несомненно, играет важную роль в экономике Эстонии, но в то же время она играет важную роль и в переходе к климатически нейтральной экономике.
Из-за все большего ужесточения энергетической и климатической политики Европейского союза сланцевая электроэнергия рано или поздно лишится выхода на рынок. Произведенное таким способом электричество в будущем станет слишком дорогим, что повлечет за собой исчезновение спроса. Следовательно, зеленый пакт ЕС и проистекающие из него климатические цели стоит рассматривать не как угрозы, а, скорее, как возможности, и тщательно проанализировать, как изменения, необходимые для достижения целей, смогут в дальнейшем принести максимально большую выгоду эстонской экономике и Ида-Вирумаа.
На инвестиции, необходимые для достижения целей климатической политики, отводится ca 30% будущего долгосрочного бюджета ЕС и программы перезапуска экономики, а для Эстонии на мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду и влияния изменения климата в последующие годы предусмотрено в общем ca 3,3 миллиарда евро. Эта сумма включает в себя и дотацию из фонда справедливого перехода в размере 340 миллионов, цель которой - путем диверсификации экономики обеспечить, чтобы люди не лишились дохода, когда объем основанной на использовании ископаемого топлива деятельности в Ида-Вирумаа сократится.
Мы договорились разработать в сотрудничестве с самоуправлениями Ида-Вирумаа, предпринимательскими организациями и учеными программу действий для справедливого перехода и создания новых рабочих мест, которая поддержит развитие в регионе наукоемких промышленных и производственных предприятий. Правительство находится в должности всего две недели, но работа с этой целью уже идет.
Также мы решили не расширять целевой регион использования средств фонда справедливого перехода, что позволит направить все усилия на максимально быстрое использование денег фонда и реальную поддержку Ида-Вирумаа. Вдобавок к дотации из фонда справедливого перехода мы хотим направить в регион дополнительные деньги. В числе прочего анализируем возможность поддержать строительство в Ида-Вирумаа инкубатора промышленности и научно-технологического центра прикладной промышленной робототехники.
Переход должен быть хорошо продуманным и максимально безболезненным для жителей региона, поэтому мы взяли курс на реструктуризацию промышленности, привлечение в Ида-Вирумаа крупных инвестиций предприятий и развитие предпринимательства для сохранения и создания рабочих мест. Фокусирование на развитии предпринимательства в процессе справедливого перехода поддержали как самоуправления Ида-Вирумаа, так и вовлеченные в процесс предприниматели и профессиональные союзы. Также делается упор на высокооплачиваемые рабочие места: один из главных вызовов - создание новых рабочих мест с тем же уровнем зарплат, какой есть сейчас в сланцевом секторе, где число работников сокращается.
Совершенно необязательно, чтобы эти рабочие места появлялись исключительно в энергетическом секторе. Но для того, чтобы предлагать жителям региона работу с более высокой зарплатой, необходимы инвестиции в инновационные технологии, которые помогут как развивать существующую промышленность (одним из возможных будущих направлений являются в том числе экологически чистые способы увеличения ценности сланца), так и поддержать появление новых отраслей промышленности и диверсификацию экономики Ида-Вирумаа.
Поддержка новых инвестиций в регионе является приоритетом в процессе справедливого перехода, как в плане поддержки новых инвестиций существующих промышленных предприятий, так и привлечения в регион совершенно новых предпринимателей. Планируемые меры четко направлены на рост добавленной стоимости и создание рабочих мест. ЦУ "Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus" уже проделало хорошую работу по привлечению в регион новых промпредприятий, и она обязательно должна продолжиться, важную роль играют и другие действующие в уезде организации, которые вносят свой вклад в развитие предпринимательства.
Мы поставили перед государством цель отказаться от производства сланцевой электроэнергии не позднее 2035 года и от использования сланца в энергетике в целом не позднее 2040 года. Это даст время хорошо подготовиться к изменениям, в том числе, к примеру, дать молодежи возможность учесть изменение структуры рабочих мест при выборе специальности. Также мы сказали, что больше не следует делать крупные инвестиции в сланцевую энергетику на деньги налогоплательщиков. Вместе с тем частному сектору никто не запрещает инвестировать в экологически чистые способы увеличения ценности сланца.
Теперь о квотах на СО2. В июне этого года Европейская комиссия намерена представить предложение об изменении директивы об учреждении системы торговли квотами на выброс парниковых газов в ЕС, чтобы привести ее цель в соответствие предложению Европейской комиссии изменить цель по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году, чтобы добиться сокращения выбросов в ЕС на 55% по сравнению с 1990 годом. Цель - не создать новую систему, а привести имеющуюся в соответствие новым целям.
При выполнении целей важно и то, чтобы не происходило утечки углерода, то есть чтобы производство не перемещалось из ЕС в третьи страны, в результате чего фактическое уменьшение выбросов СО2 не достигается. Таким образом, выделение бесплатных квот секторам с риском утечки углерода должно продолжиться как минимум до 2030 года.
В Эстонии производство сланцевого масла относится к секторам с риском утечки углерода и получает бесплатные квоты в значительном объеме.
Эстония придерживается мнения, что в связи с повышением амбиций вклад в достижение цели должны внести все сектора. В то же время необходимо тщательно проанализировать, насколько должны сократить свои выбросы разные сектора, чтобы это было экономически эффективным и при этом учитывалась специфика стран. Для этого нужно, чтобы Европейская комиссия провела детальный анализ влияния в странах-членах ЕС.
Эстония уже значительно сократила объемы своих выбросов в этих секторах, поэтому важно, чтобы при рассмотрении правовых актов в области климатической политики учитывалось достигнутое странами-членами снижение объема выбросов парниковых газов.