Пожарные успели спасти от уничтожения старинную церковь

В ночь на воскресенье, 14 февраля в 04.58 Центр тревоги получил сообщение, что в городе Нарва-Йыэсуу на улице Вабадузе горит церковь. К приезду спасателей здание горело открытым огнем.

Как сообщили из Спасательного департамента, огонь локализовали в 5.08, а полностью потушили пожар в 9.41.

По первоначальному мнению спасателей, причиной пожара стал поджог.

К изучению обстоятельств подключилась полиция.

- Мы исследуем разные версии произошедшего - эксперты продолжают собирать доказательства, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. В данный момент мы также опрашиваем свидетелей и просматриваем видеозаписи камер наблюдения, чтобы собрать всю картину. Причина пожара пока что неизвестна, поэтому мы не можем подтвердить, что причиной стало чье-то именно умышленное действие, - прокомментировал для "Северного побережья" руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.

По его словам, заведено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о повреждении и уничтожении вещи. Если в ходе расследования появятся признаки того, что все-таки был осуществлен поджог, то дело переквалифицируют.

От огня пострадала церковь, именованная в честь Казанской иконы Божией Матери. Ее приход входит в Нарвскую и Причудскую епархию Эстонской православной церкви Московского патриархата.

Епархия тоже отмечает, что возгорание произошло по невыясненным пока причинам. "От полного уничтожения деревянный храм спасла вовремя приехавшая пожарная команда", - с благодарностью отметили в епархии.

Последствие пожара в церкви Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу. ФОТО: Спасательный департамент

Нарвская и Причудская епархия вместе с церковным приходом обратились ко всем неравнодушным к беде людям за материальной помощью. Банковские реквизиты для пожертвований можно найти на веб-сайте: www.narvaeparhia.ee.