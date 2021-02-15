Пожарные успели спасти от уничтожения старинную церковь
В Нарва-Йыэсуу в ночном пожаре сильно пострадала деревянная православная церковь позапрошлого века, находящаяся под охраной государства. Пока не подтверждена версия о поджоге.
В Нарва-Йыэсуу в ночном пожаре сильно пострадала деревянная православная церковь позапрошлого века, находящаяся под охраной государства. Пока не подтверждена версия о поджоге.
В ночь на воскресенье, 14 февраля в 04.58 Центр тревоги получил сообщение, что в городе Нарва-Йыэсуу на улице Вабадузе горит церковь. К приезду спасателей здание горело открытым огнем.
Как сообщили из Спасательного департамента, огонь локализовали в 5.08, а полностью потушили пожар в 9.41.
По первоначальному мнению спасателей, причиной пожара стал поджог.
К изучению обстоятельств подключилась полиция.
- Мы исследуем разные версии произошедшего - эксперты продолжают собирать доказательства, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. В данный момент мы также опрашиваем свидетелей и просматриваем видеозаписи камер наблюдения, чтобы собрать всю картину. Причина пожара пока что неизвестна, поэтому мы не можем подтвердить, что причиной стало чье-то именно умышленное действие, - прокомментировал для "Северного побережья" руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.
По его словам, заведено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о повреждении и уничтожении вещи. Если в ходе расследования появятся признаки того, что все-таки был осуществлен поджог, то дело переквалифицируют.
От огня пострадала церковь, именованная в честь Казанской иконы Божией Матери. Ее приход входит в Нарвскую и Причудскую епархию Эстонской православной церкви Московского патриархата.
Епархия тоже отмечает, что возгорание произошло по невыясненным пока причинам. "От полного уничтожения деревянный храм спасла вовремя приехавшая пожарная команда", - с благодарностью отметили в епархии.
Нарвская и Причудская епархия вместе с церковным приходом обратились ко всем неравнодушным к беде людям за материальной помощью. Банковские реквизиты для пожертвований можно найти на веб-сайте: www.narvaeparhia.ee.
Деревянный храм был построен в деревне Мерекюла на берегу Финского залива в 1868 году и освящен в честь Казанской иконы Божией Матери. Через 80 лет храм перенесли в поселок Нарва-Йыэсуу, и 28 августа 1948 года его на новом месте освятил епископ Таллиннский и Эстонский Исидор (Богоявленский) во имя святого равноапостольного князя Владимира. В 2013 году храму вернули прежнее имя - в честь Казанской иконы пресвятой Богородицы.