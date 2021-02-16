Вт, 16.02.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Жительница Кивиыли требует компенсации за падение на дороге

Дороги и тротуары посыпаются, но неустойчивая зимняя погода порой быстро сводит усилия к нулю. Снимок носит иллюстративный характер. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Упавшая на скользкой дороге женщина требует от Люганузеской волости материальной компенсации за нарушение здоровья и за моральный ущерб, который нанесла ей сложившаяся ситуация. 

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- Упала 6 февраля на улице Виру, на переходе неподалеку от магазина "Максима", - рассказала Лариса Янес. - Проезжая дорога была такой скользкой, что удержаться было невозможно. Ушиб оказался настолько сильным, что мне пришлось ехать в другой город и обращаться за помощью в ЕМО Ида-Вируской центральной больницы. К счастью, ничего не сломала, но ушиб причинил страдания, лечиться пришлось. 

Собеседница добавила, что сообщила в волостное управление о ситуации на дороге, но ни на второй, ни на третий день ничего не изменилось, поэтому написала второе письмо чиновникам с требованием компенсации за причиненные страдания, приложив заключение медиков, а также за моральный ущерб, оценив все в 500 евро. 

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