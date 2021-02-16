Жительница Кивиыли требует компенсации за падение на дороге
Упавшая на скользкой дороге женщина требует от Люганузеской волости материальной компенсации за нарушение здоровья и за моральный ущерб, который нанесла ей сложившаяся ситуация.
Упавшая на скользкой дороге женщина требует от Люганузеской волости материальной компенсации за нарушение здоровья и за моральный ущерб, который нанесла ей сложившаяся ситуация.
- Упала 6 февраля на улице Виру, на переходе неподалеку от магазина "Максима", - рассказала Лариса Янес. - Проезжая дорога была такой скользкой, что удержаться было невозможно. Ушиб оказался настолько сильным, что мне пришлось ехать в другой город и обращаться за помощью в ЕМО Ида-Вируской центральной больницы. К счастью, ничего не сломала, но ушиб причинил страдания, лечиться пришлось.