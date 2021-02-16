Знаменитый скульптор даст мастер-класс в Белом зале
Известный эстонский скульптор Тауно Кангро в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца 20 февраля проводит мастер-класс по лепке фигуры по живой модели.
Известный эстонский скульптор Тауно Кангро в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца 20 февраля проводит мастер-класс по лепке фигуры по живой модели.
Скульптор в течение трех часов покажет, как моделировать тело, приемы, которые он использует в повседневной работе. В конце прокомментирует каждую работу. Созданные под руководством мастера скульптуры можно будет взять с собой.
Начало мастер-класса в 16.00.