Вт, 16.02.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Знаменитый скульптор даст мастер-класс в Белом зале

Тауно Кангро. ФОТО: Михкель Марипуу

Известный эстонский скульптор Тауно Кангро в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца 20 февраля проводит мастер-класс по лепке фигуры по живой модели.

Скульптор в течение трех часов покажет, как моделировать тело, приемы, которые он использует в повседневной работе. В конце прокомментирует каждую работу. Созданные под руководством мастера скульптуры можно будет взять с собой.

Начало мастер-класса в 16.00. 

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