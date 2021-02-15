Каток в Сомпа украсили сердцами

День начался с мастер-класса - под руководством Юрате Кастрицкой участники создавали оригинальные валентинки. "Обычно на таких мероприятиях в клубе Сомпа яблоку негде упасть, но пока действуют коронавирусные ограничения, мы смогли пригласить только десять человек - кто успел зарегистрироваться", - заметила сотрудник КЯЦК Марина Йоутси.

Зато в создании снежных фигур и других уличных развлечениях ограничений нет, поэтому праздник получился и многолюдным, и веселым. Команды постарались на славу - на площадке около клуба выросли забавные скульптуры. Строители с удовольствием угощались горячим чаем. Любители покататься на коньках и хоккеисты высоко оценили качество льда на катке, который был залит здесь на прошлой неделе. Ограждение этого временного спортивного сооружения собравшиеся дружно украсили разноцветными сердцами. Лучшие снежные работы были отмечены приятными призами. Уезжая домой, ахтмесцы благодарили организаторов и говорили, что будут ждать новых встреч в Сомпа.