Идавирусцы в период коронапандемии больше всего сидят дома
Жители Ида-Вируского уезда в конце января сидели по домам больше, чем жители любого другого уезда, говорит статистика анализа мобильности телекоммуникационной фирмы "Elisa".
Жители Ида-Вируского уезда в конце января сидели по домам больше, чем жители любого другого уезда, говорит статистика анализа мобильности телекоммуникационной фирмы "Elisa".
Если в среднем по Эстонии домоседами оказались 60 процентов жителей, то в Ида-Вирумаа - 73 процента.
На основании своего анализа "Elisa" относит к домоседам людей, проводящих дома более 70 процентов времени.
Из данных мобильности "Elisa" следует, что в начавшемся году эстоноземельцы стали больше двигаться и меньше сидеть дома. Если во время Рождества по домам сидели 67% эстоноземельцев, а на Новый год и вовсе 70%, то в конце января этот показатель уменьшился до 60%, что всего на четыре процента больше, чем год назад перед началом пандемии. Меньше всего сидели по домам жители Тартумаа.