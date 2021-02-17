Идавирусцы в период коронапандемии больше всего сидят дома

Из данных мобильности "Elisa" следует, что в начавшемся году эстоноземельцы стали больше двигаться и меньше сидеть дома. Если во время Рождества по домам сидели 67% эстоноземельцев, а на Новый год и вовсе 70%, то в конце января этот показатель уменьшился до 60%, что всего на четыре процента больше, чем год назад перед началом пандемии. Меньше всего сидели по домам жители Тартумаа.