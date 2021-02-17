Чт, 18.02.2021
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НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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Идавирусцы в период коронапандемии больше всего сидят дома

Женщина смотрит телевизор. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Жители Ида-Вируского уезда в конце января сидели по домам больше, чем жители любого другого уезда, говорит статистика анализа мобильности телекоммуникационной фирмы "Elisa". 

Если в среднем по Эстонии домоседами оказались 60 процентов жителей, то в Ида-Вирумаа - 73 процента.

На основании своего анализа "Elisa" относит к домоседам людей, проводящих дома более 70 процентов времени.

Из данных мобильности "Elisa" следует, что в начавшемся году эстоноземельцы стали больше двигаться и меньше сидеть дома. Если во время Рождества по домам сидели 67% эстоноземельцев, а на Новый год и вовсе 70%, то в конце января этот показатель уменьшился до 60%, что всего на четыре процента больше, чем год назад перед началом пандемии. Меньше всего сидели по домам жители Тартумаа. 

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