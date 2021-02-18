Чт, 18.02.2021
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Йыхви попробует с третьей попытки выбрать почетного гражданина

В последний раз звания почетного гражданина Йыхви удостоился постановщик танцев и педагог с большим стажем Вольдемар Берелковский. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Йыхвиское волостное собрание, которое в прошлые два года не сумело выбрать почетного гражданина волости, в этом году предпримет новую попытку. На звание выдвинуты десять кандидатов, но это не значит, что нынче почетного гражданина удастся выбрать.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В Йыхви выборы почетного гражданина провалились еще в 2017 году, когда тогдашняя коалиция попыталась присвоить это звание входившему в ее ряды депутату волостного собрания Вячеславу Шлыку. Звание присвоено не было, так как устав Йыхвиской волости гласит, что почетный гражданин должен получить голоса большинства состава волостного собрания, а Шлыку не хватило двух голосов. 

Нынешние кандидаты на звание почетного гражданина Йыхви

* Педагог-искусствовед и директор Йыхвиской художественной школы Мати Раутсо (выдвинут Сирье и Койтом Макке)

* Скульптор Айвар Симсон, известный также как Симсон из Сеакюла (выдвинут членом фракции Центристской партии волостного собрания Артуром Сепперном)

* Руководитель футбольного клуба "FC Phoenix" Сергей Иванов (выдвинут директором Йыхвиской основной школы и членом фракции "Jõhvi Eest" волостного собрания Лийной Михкельсон)

* Спортсмен и тренер по тяжелой атлетике Александр Румянцев (выдвинут Марикой Роозипуу)

* Специалист Йыхвиской волости по связям с общественностью Илона Калдре (выдвинута Кайдо Коога)

* Бывший водитель Йыхвиского волостного управления, кавалер йыхвиской ратушной медали, активный член прихода святого Михаила ЭЕЛЦ Арвед Йыгисоо (выдвинут депутатами волостного собрания Тамарой Пылевиной, Андреем Оямяэ, Дмитрием Смирновым и Сергеем Тульским)

* Бывший председатель Йыхвиского волостного собрания, активный член Йыхвиского объединения пенсионеров Каарел Пюрг (выдвинут почетным гражданином Йыхви Энделем Паапом от имени почетных граждан Йыхвиской волости и Объединения пенсионеров Йыхвиской волости)

* Гражданский активист и организатор военных парадов в Йыхви, инициатор установки памятника генералу Тыниссону Калев Наур (выдвинут фракцией Центристской партии Йыхвиского волостного собрания)

* Тренер по шахматам Сергей Новиков (выдвинут Марией Смирновой)

* Педагог Инна Плотникова (выдвинута Валентиной Чигриновой от имени бывших учеников и родителей)

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