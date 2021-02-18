Йыхви попробует с третьей попытки выбрать почетного гражданина

В Йыхви выборы почетного гражданина провалились еще в 2017 году, когда тогдашняя коалиция попыталась присвоить это звание входившему в ее ряды депутату волостного собрания Вячеславу Шлыку. Звание присвоено не было, так как устав Йыхвиской волости гласит, что почетный гражданин должен получить голоса большинства состава волостного собрания, а Шлыку не хватило двух голосов.