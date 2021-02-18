Зимний концерт под сводами церкви

В программе - произведения западных и эстонских композиторов в переложении для трио: Андреас Ленд (виолончель), Елена Осипова (гитара) и Светлана Кекишева (орган). Все участники - давно проявившие себя, известные в стране музыканты, победители разных конкурсов, много выступающие на разных сценических площадках и гастролирующие в разных городах и странах. Впервые вместе с этой программой выступали в раквереской лютеранской церкви 4 января.

Светлана и Елена начали совместное музицирование в 2003 году, выступали вместе в Таллинне, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Тартумаа, Рапламаа. Идавирусцы давно с ними знакомы. Андреас Ленд - выпускник Эстонской академии музыки и театра, продолжил свое образование в Академии Сибелиуса в Финляндии, участвовал в мастер-классах нескольких всемирно признанных виолончелистов. Призер и победитель конкурсов в Армении, Эстонии, выступал в составе Молодежного оркестра Европейского союза (главный дирижер Владимир Ашкенази), с 2006 по 2016 год работал виолончелистом Эстонского национального симфонического оркестра. На данный момент он - виолончелист Эстонской национальной оперы, участвует в струнном квартете "Prezioso" и ансамбле "Estonian Cello Ensemble", работает солистом и камерным музыкантом в других ансамблях.