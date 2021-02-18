Чт, 18.02.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
1 мин для прочтения

Зимний концерт под сводами церкви

Новое трио эстонских музыкантов - Светлана Кекишева (орган), Андреас Ленд (виолончель), Елена Осипова (гитара) - исполнит произведения западных и эстонских композиторов. ФОТО: Частный архив

В воскресенье, 21 февраля в 13.00 в Йыхвиской лютеранской церкви святого Михаила - концерт "Talvemustrid". Вход бесплатный. 

В программе - произведения западных и эстонских композиторов в переложении для трио: Андреас Ленд (виолончель), Елена Осипова (гитара) и Светлана Кекишева (орган). Все участники - давно проявившие себя, известные в стране музыканты, победители разных конкурсов, много выступающие на разных сценических площадках и гастролирующие в разных городах и странах. Впервые вместе с этой программой выступали в раквереской лютеранской церкви 4 января. 

Светлана и Елена начали совместное музицирование в 2003 году, выступали вместе в Таллинне, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Тартумаа, Рапламаа. Идавирусцы давно с ними знакомы. Андреас Ленд - выпускник Эстонской академии музыки и театра, продолжил свое образование в Академии Сибелиуса в Финляндии, участвовал в мастер-классах нескольких всемирно признанных виолончелистов. Призер и победитель конкурсов в Армении, Эстонии, выступал в составе Молодежного оркестра Европейского союза (главный дирижер Владимир Ашкенази), с 2006 по 2016 год работал виолончелистом Эстонского национального симфонического оркестра. На данный момент он - виолончелист Эстонской национальной оперы, участвует в струнном квартете "Prezioso" и ансамбле "Estonian Cello Ensemble", работает солистом и камерным музыкантом в других ансамблях. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back