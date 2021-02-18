В Пагари в поле над выработками образовалась большущая впадина

- Работники шахты позвонили нам, что случилась такая вещь. Сами мы, очевидно, не обнаружили бы этого до самой весны - ведь при таком глубоком снеге не ездим просто так поля осматривать, - сказала представитель арендующей данное поле фирмы Кайри Ныммемеэс, от дома которой до места провала всего около полукилометра.