Чт, 18.02.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
3 мин для прочтения

В Пагари в поле над выработками образовалась большущая впадина

"Раньше весны не увидеть реальной картины того, что тут случилось и каков ущерб", - сказала Кайри Ныммемеэс. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

На прошлой неделе сланцедобытчик сообщил землевладельцу, что на его поле в результате подземного обрушения образовалась большая впадина.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Работники шахты позвонили нам, что случилась такая вещь. Сами мы, очевидно, не обнаружили бы этого до самой весны - ведь при таком глубоком снеге не ездим просто так поля осматривать, - сказала представитель арендующей данное поле фирмы Кайри Ныммемеэс, от дома которой до места провала всего около полукилометра.

По ее словам, прежде в этом районе провалов, насколько известно, не было, поэтому ничего подобного и не опасались. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back