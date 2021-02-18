В нарвском театральном центре "Vaba Lava" оживет гаражная культура

Отмеченный наградами латвийский режиссер Эльмарс Сеньковс делает акцент на странном пространстве - гараже, месте, которое было убежищем как для советского человека, так и для гражданина республики. "Два гаража" рассказывает историю молодых людей, которые начинают свою взрослую жизнь в одно время с восстановления независимости государств.

Время меняется, гараж остается

Но что, если и старый, и новый мир кажутся чужими - если ты не являешься ни частью поколения победителей, ни поколения цифровых технологий? Что происходит, когда ожидания общества, практические цели и тайные мечты безнадежно конфликтуют друг с другом? Что делать, если унаследованный от отца гаражный бокс кажется единственным по-настоящему безопасным и правильным местом?

- В нашей постановке гараж служит метафорой того, как меняется время, а гараж остается. Я шутил, что гаражную культуру можно номинировать на включение в список культурного наследия ЮНЕСКО. Когда-то гараж был местом, куда мужчина мог сбежать, чтобы почувствовать себя свободным. Как мужская церковь, - сравнивал Эльмарс Сеньковс.

Кого можно увидеть на сцене? В 1991 году Эстония и Латвия освободились от Советского Союза. В 2004 году они присоединились к новому старшему брату, на этот раз добровольно, но все же. Между этими двумя годами был период, который обычно вспоминают как дикие девяностые - время, когда подростковая страна начала становиться взрослой. Мир изменился с головокружительной скоростью. Некоторые были сообразительны и голодны - и разбогатели в одночасье. Другие воплотились в хранителей старых ценностей и критиковали безумие прогресса. Но что случилось с теми, кто не принадлежал ни к тому, ни к другому лагерю?

У 36-летнего режиссера личного опыта соприкосновения с гаражной жизнью нет.

- Было бы потеплее, мы прошлись бы, наверное, по нарвским гаражам и поискали людей, проводящих там время. Но сейчас там никого не найдешь. Так что речь идет о нашей фантазии, а не о документальном повествовании. Это рассказ скорее о поколении наших отцов. Надеемся, что он развлечет зрителя, но он также немного сентиментальный.

У каждого свое убежище

Сеньковс уверяет, что у каждого есть свой гараж.

- Например, моим гаражом является театр, где я также живу и все время что-то делаю. Гаражом для моего отца была рабочая комната, где он чинил стиральные машины. Настало время, когда люди перестали приносить в ремонт сломавшиеся стиральные машины, а просто выбрасывали их и покупали новые. В тот момент он почувствовал, что как мастер больше не нужен. После этого он занялся изготовлением копий ключей - они все еще нужны, пока мы еще не перешли полностью на дверные карточки.

Режиссер отметил, что не каждый человек находит в себе силы, чтобы все время меняться. "Перемены приводят в замешательство, однако мы не даем ответа на вопрос, хорошие они или плохие".

Премьера кураторской программы "Два гаража" состоится в нарвском театральном центре "Свободная сцена" в субботу, 20 февраля. Постановка идет на эстонском и английском языках с русскими субтитрами. На сцену выйдут Симеони Сундья и Карл Роберт Сааремяэ из Эстонии, а также Матисс Будовскис и Агрис Крапивницкис из Латвии.