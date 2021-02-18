В Ида-Вирумаа началась вакцинация учителей

По словам исполнительного руководителя "Corrigo" Мерле Харьо, в среду планируется провакцинировать 150 работников образования, а в течение недели - 200. "Мы заказали 300 доз вакцины, часть школ пожелали пройти вакцинацию на каникулах, которые начнутся на следующей неделе, списки вакцинируемых дополняются. Наша цель - провакцинировать всех желающих".

Ида-Вируская центральная больница приступит к вакцинации работников образования в четверг в трех местах: Ярвеском доме здоровья, Ахтмеской поликлинике и Кивиылиской русской школе. В понедельник в Силламяэской гимназии начнут вакцинировать учителей этого города.

- Больница общается с контактными лицами школ, которым сообщают дату вакцинации и выделенный школе временной промежуток в соответствии с указанным в списке числом людей. Контактное лицо школы договаривается с учителями, в какое время будет вакцинироваться каждый конкретный человек, - сказала коммуникационный руководитель больницы Анна Медведева.

По сообщению ERR, из примерно полутысячи учителей нарвских муниципальных школ вакцинироваться готовы около 200. Нарвская больница надеется приступить к вакцинации школьных учителей на этой неделе. Вакцинировать их будут школьные медсестры в школьных медкабинетах.

Уровень готовности вакцинироваться в школах Ида-Вирумаа аналогичен таллиннскому, где, по словам вице-мэра Вадима Белобровцева, о желании вакцинироваться сообщила примерно половина школьных работников.

ВАКЦИНАЦИЯ

Вакцинация работников образования началась в Эстонии на этой неделе - что следует знать?

В какой очередности вакцинируют работников учреждений образования?

Первыми возможность сделать прививку получают работники основных школ и гимназий, среди которых более приоритетными являются работники школ для учеников с особыми образовательными потребностями.

Подтверждаем, что все работники сферы образования - от работников детсадов до работников вузов - входят в число вакцинируемых в первую очередь. Работников сферы образования вакцинируют не одновременно, а поэтапно, и все учреждения образования и местные самоуправления получат соответствующее оповещение, когда очередь на вакцинацию дойдет до них.

Кто из работников образования может провакцинироваться?

Наряду с учителями провакцинироваться могут работники, которые могут столкнуться в школе с угрозой заражения, независимо от формы их работы. Это значит, что в список вакцинируемых вы можете добавить также, например, работающих в школе молодежных работников, поваров, уборщиков (в том числе, если они работают по договору поручения или являются работниками оказывающего эту услугу предприятия) и др. Если человек работает в нескольких школах, то должен сам решить, по списку какой из школ он будет проходить вакцинацию.

Можно ли включать в список вакцинируемых работников, работающих по договору о долговом праве, или, например, опорных лиц, не числящихся в списке работников школы, но вместе с ребенком участвующих в повседневной учебной работе?

Да, идея вакцинации работников сферы образования состоит в вакцинировании всех желающих, ежедневно работающих в школе и контактирующих с учениками, независимо от формы трудовых отношений.

Обязательно ли вакцинироваться?

Вакцинирование - добровольное, однако рекомендуем всем, кто может, пройти вакцинацию.

Где и как вакцинируют?

Поступившие в больничную кассу списки передают в ближайший к учреждению образования центр вакцинации, каковым в общем случае является больница или другое учреждение, оказывающее услуги здравоохранения. По договоренности можно организовать вакцинирование также по месту в учреждении образования.

Наряду с составлением списков важно, чтобы в учреждении образования назначили контактное лицо, с которым может связаться проводящее вакцинацию учреждение. Контактное лицо центра вакцинации договаривается со школьным контактным лицом о точной организации вакцинации. Для слаженного проведения вакцинации просим помнить, что необходимо придерживаться оговоренного времени.

Как я узнаю, когда и где меня провакцинируют?

С вакцинируемым, внесенным в переданный учреждением образования список, свяжутся, чтобы уточнить время вакцинации.

Какую вакцину используют?

Для иммунизации применяют в общем случае вакцину "AstraZeneca". Вакцина "AstraZeneca" - двухдозная, промежуток между двумя инъекциями вакцины составляет восемь недель. Обе дозы вакцины вводят в одном и том же центре вакцинации.

Можно ли выбирать вакцину?

Поскольку вакцины прибыли в Эстонию в очень ограниченном количестве, то сейчас выбирать вакцину нельзя. Работников учреждения образования в возрасте до 70 лет вакцинируют с применением "AstraZeneca". Для вакцинации людей старше 70 лет экспертная комиссия иммунопрофилактики рекомендует использовать вакцину "Pfizer/BioNTech" или "Moderna".

Надо ли платить за вакцинацию?

Нет, вакцинация бесплатная.

Источник и дополнительная информация: vaktsineeri.ee