Чт, 18.02.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
5 мин для прочтения

В Ида-Вирумаа началась вакцинация учителей

В среду в йыхвиском центре здоровья "Corrigo" первый укол вакцины против коронавируса получили около 150 ида-вируских работников образования. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Поскольку я уже раз переболела им, то подумала, что второй раз проходить это не хочу", - сказала социальный педагог Йыхвиской основной школы Лаймуте Юкнайте, оказавшаяся среди тех работников образования Ида-Вирумаа, которые в среду в числе первых получили первую инъекцию вакцины в центре здоровья "Corrigo". 

По словам директора Йыхвиской основной школы Лийны Михкельсон, примерно половина работников ее школы согласились сейчас на вакцинацию. "Это как бы срез эстонского общества: часть боятся всяческих прививок, другие же не желают вакцины "Astra Zeneca", - сказала Михкельсон, которая тоже получила вчера первую инъекцию. - Я твердо за вакцинацию". 

Зараженность коронавирусом в Ида-Вирумаа вновь растет, вакцинация продвигается туго

  • К утру среды количество зараженных коронавирусом на 100000 жителей составило в Ида-Вирумаа 871 человек. Таким высоким этот показатель был в последний раз около месяца назад.
  • Ида-Вирумаа остается регионом с самым высоким уровнем зараженности в стране; средний по Эстонии показатель равен 647. 
  • В течение последних суток позитивными оказались пробы на коронавирус у 136 жителей Ида-Вирумаа. 
  • В то же время вакцинирование продвигается в Ида-Вирумаа медленнее, чем в других уездах: к утру среды первую инъекцию вакцины получили 3419 (1,7%), обе инъекции - 1202 (0,9%) идавирусцев.

Страх неизвестности 

Учитель истории из Йыхвиской гимназии Саския Садрак отметила, что в ее школе учителя тоже разделились на два лагеря по отношению к вакцинации. Она заметила, что вопрос вовсе не в российской пропаганде против западных вакцин, как иногда говорят. "Это отношение довольно одинаковое среди учителей как с эстонским, так и с русским родным языком. Поначалу это какая-то незнакомая вещь", - отметила она. 

Сама Садрак решила в пользу вакцинации, поскольку, на ее взгляд, это разумно. "Моя сестра - врач. Я проконсультировалась с ней и поняла, что переболеть коронавирусом все же в разы страшнее, чем перенести возможные побочные действия вакцины. Исходя из здравого смысла, вакцинация - это все-таки мудрый поступок. Некоторые опасаются, что вакцина недостаточно эффективна, но ведь без нее защиты нет совсем", - сказала она, добавив, что подумала также об учениках, которым ведь трудно учиться, когда из-за коронавируса им то и дело приходится уходить на удаленное обучение. 

Исходя из здравого смысла, вакцинация - это все-таки мудрый поступок.

Саския Садрак, учитель истории из Йыхвиской гимназии

Директор Синимяэской основной школы Тармо Таммес подтвердил, что в его школе сторонников вакцинации и колеблющихся тоже примерно поровну. "У нас учителем естественных предметов работает человек, по специальности являющийся молекулярным биологом, и он довольно подробно объяснял коллегам суть вакцинации. Однако для некоторых это вопрос веры. Люди не уверены, что это безопасно для них и для потомства. Это чисто человеческий страх неизвестности. Мы подбадриваем, ведь риски, которые могут исходить от вакцины, все же значительно меньше, чем риски от распространения вируса", - сказал тоже получивший вчера инъекцию вакцины Таммес, отметив, что он как школьный руководитель заинтересован в том, чтобы учителя были по возможности здоровы и могли без страха ходить на работу.

Готовность Ида-Вирумаа и Таллинна одинаковая

В Ида-Вирумаа распределение следующее: работников школ Йыхвиской, Алутагузеской и Тойлаской волостей, а также города Нарва-Йыэсуу вакцинирует центр здоровья "Corrigo"; Ида-Вируская центральная больница вакцинирует работников школ Кохтла-Ярве, Люганузеской волости и Силламяэ; работников нарвских школ вакцинирует Нарвская больница. 

По словам исполнительного руководителя "Corrigo" Мерле Харьо, в среду планируется провакцинировать 150 работников образования, а в течение недели - 200. "Мы заказали 300 доз вакцины, часть школ пожелали пройти вакцинацию на каникулах, которые начнутся на следующей неделе, списки вакцинируемых дополняются. Наша цель - провакцинировать всех желающих".

Ида-Вируская центральная больница приступит к вакцинации работников образования в четверг в трех местах: Ярвеском доме здоровья, Ахтмеской поликлинике и Кивиылиской русской школе. В понедельник в Силламяэской гимназии начнут вакцинировать учителей этого города.

- Больница общается с контактными лицами школ, которым сообщают дату вакцинации и выделенный школе временной промежуток в соответствии с указанным в списке числом людей. Контактное лицо школы договаривается с учителями, в какое время будет вакцинироваться каждый конкретный человек, - сказала коммуникационный руководитель больницы Анна Медведева. 

По сообщению ERR, из примерно полутысячи учителей нарвских муниципальных школ вакцинироваться готовы около 200. Нарвская больница надеется приступить к вакцинации школьных учителей на этой неделе. Вакцинировать их будут школьные медсестры в школьных медкабинетах.

Уровень готовности вакцинироваться в школах Ида-Вирумаа аналогичен таллиннскому, где, по словам вице-мэра Вадима Белобровцева, о желании вакцинироваться сообщила примерно половина школьных работников. 

ВАКЦИНАЦИЯ

Вакцинация работников образования началась в Эстонии на этой неделе - что следует знать? 

В какой очередности вакцинируют работников учреждений образования? 

Первыми возможность сделать прививку получают работники основных школ и гимназий, среди которых более приоритетными являются работники школ для учеников с особыми образовательными потребностями. 

Подтверждаем, что все работники сферы образования - от работников детсадов до работников вузов - входят в число вакцинируемых в первую очередь. Работников сферы образования вакцинируют не одновременно, а поэтапно, и все учреждения образования и местные самоуправления получат соответствующее оповещение, когда очередь на вакцинацию дойдет до них. 

Кто из работников образования может провакцинироваться? 

Наряду с учителями провакцинироваться могут работники, которые могут столкнуться в школе с угрозой заражения, независимо от формы их работы. Это значит, что в список вакцинируемых вы можете добавить также, например, работающих в школе молодежных работников, поваров, уборщиков (в том числе, если они работают по договору поручения или являются работниками оказывающего эту услугу предприятия) и др. Если человек работает в нескольких школах, то должен сам решить, по списку какой из школ он будет проходить вакцинацию. 

Можно ли включать в список вакцинируемых работников, работающих по договору о долговом праве, или, например, опорных лиц, не числящихся в списке работников школы, но вместе с ребенком участвующих в повседневной учебной работе?

Да, идея вакцинации работников сферы образования состоит в вакцинировании всех желающих, ежедневно работающих в школе и контактирующих с учениками, независимо от формы трудовых отношений. 

Обязательно ли вакцинироваться? 

Вакцинирование - добровольное, однако рекомендуем всем, кто может, пройти вакцинацию. 

Где и как вакцинируют? 

Поступившие в больничную кассу списки передают в ближайший к учреждению образования центр вакцинации, каковым в общем случае является больница или другое учреждение, оказывающее услуги здравоохранения. По договоренности можно организовать вакцинирование также по месту в учреждении образования.

Наряду с составлением списков важно, чтобы в учреждении образования назначили контактное лицо, с которым может связаться проводящее вакцинацию учреждение. Контактное лицо центра вакцинации договаривается со школьным контактным лицом о точной организации вакцинации. Для слаженного проведения вакцинации просим помнить, что необходимо придерживаться оговоренного времени. 

Как я узнаю, когда и где меня провакцинируют? 

С вакцинируемым, внесенным в переданный учреждением образования список, свяжутся, чтобы уточнить время вакцинации. 

Какую вакцину используют? 

Для иммунизации применяют в общем случае вакцину "AstraZeneca". Вакцина "AstraZeneca" - двухдозная, промежуток между двумя инъекциями вакцины составляет восемь недель. Обе дозы вакцины вводят в одном и том же центре вакцинации.

Можно ли выбирать вакцину? 

Поскольку вакцины прибыли в Эстонию в очень ограниченном количестве, то сейчас выбирать вакцину нельзя. Работников учреждения образования в возрасте до 70 лет вакцинируют с применением "AstraZeneca". Для вакцинации людей старше 70 лет экспертная комиссия иммунопрофилактики рекомендует использовать вакцину "Pfizer/BioNTech" или "Moderna". 

Надо ли платить за вакцинацию? 

Нет, вакцинация бесплатная. 

Источник и дополнительная информация: vaktsineeri.ee

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back