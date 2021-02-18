Нарвская больница ищет нового руководителя: пройдут и встречи с работниками

"Мы ожидаем, что у кандидата будет не менее пяти лет опыта руководства успешной организацией в своей области, кандидатура подтверждается как минимум степенью магистра и высшим образованием в сфере медицины. Мы ожидаем, что успешный кандидат будет говорить на эстонском, русском и английском языках", - сообщили в совете целевого учреждения "Narva Haigla" в связи с объявленным конкурсом на должность члена правления. Совет возглавляет мэр Нарвы Катри Райк.

Райк добавила, что будет вестись и прямой поиск подходящих кандидатов.

В рамках поиска руководителя Нарвской больницы будут также проведены встречи с ее работниками, чтобы ознакомить их с организацией процесса выбора подходящего кандидата и выслушать их пожелания по поводу будущего руководителя.

В декабре без конкурса назначенный в правление целевого учреждения "Narva Haigla" Алексей Евграфов заведомо не сможет пройти конкурсный отбор из-за отсутствия медицинского образования.

В комментарии "Северному побережью" Евграфов напомнил, что вопрос о смене правления является прерогативой совета учреждения. Но, как подчеркнул Евграфов, отстранение действующего члена правления должно проходить согласно уставу учреждения, а в нем сказано, что члена правления можно отстранить только по существенной причине.

- Существенной причины для смены члена правления на данный момент нет. С моей точки зрения, это не совсем корректное решение совета, но так как это в их компетенции, то ситуация такая, какая есть, - прокомментировал Евграфов объявление должностного конкурса.

В случае его снятия с должности Евграфов может обратиться в суд, но сам он сказал, что пока не знает, как поступит, и считает этот вопрос преждевременным: "Надо посмотреть, на каких условиях и каким образом будет разрываться договор с действующим членом правления, такой информации пока нет".

Объявление открытого конкурса стало в некоторой степени реакцией на скандальную историю двухмесячной давности: в течение одного вечера 15 декабря тогда контролировавшийся оппозиционными местными политиками совет Нарвской больницы вывел из совета экс-мэра Нарвы Алексея Евграфова и тут же назначил его членом правления. Предполагаемой уставом больницы веской причины представлено не было, как и не были выдержаны сроки предуведомлений и т.п.

Еще за месяц до того, 11 ноября, новая политическая коалиция во главе с Катри Райк сняла Евграфова с поста мэра Нарвы. С учетом всех событий возникло общее предположение, что в правление больницы Евграфова назначили для сохранения его высокого личного дохода.

Евграфов сегодня не стал отвечать для печати в газете на вопрос - считает ли он предстоящую смену члена правления политическим преследованием его персонально?