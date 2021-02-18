Йыхви стал столицей холода

По данным Национальной службы погоды Эстонии, в полночь в Йыхви столбик термометра опустился ниже -20 градусов, еще большее похолодание было зафиксировано к семи часам утра.

К восьми часам в Йыхви было уже теплее - 27,5 градуса мороза, но при ветре ощущалось как -33.

В Нарве холоднее всего было в 8 часов утра, когда столбик термометра показывал -28,3 градуса.

В четверг в Йыхви сохранятся холода, температура не поднимется выше -15 градусов. Сегодня ночью и завтра утром новых рекордов холода не ожидается, температура должна быть в пределах -20.

Йыхви за последнее десятилетие был одним из самых холодных мест в Эстонии. В 1991-2020 годах средняя температура воздуха в Йыхви в феврале составляла -5,2 градуса. По данным метеослужбы, этот показатель немного превысил - 5,3 градуса мороза - только в Вяйке-Маарья.

Самые сильные морозы в Эстонии за последние полвека были зафиксированы и в Ида-Вирумаа: 30 декабря 1978 года в Нарве было -42,6 градуса (на почве даже -50) и -41,0 градуса в Йыхви.

Минувшей ночью в Йыгева температура воздуха упала до -28, в Отепя и Вяйке-Маарья до -26, а в Тарту, Выру, Вильянди, Муствеэ и Куузику до -25, сообщает портал rus.err.ee.

Ниже -20 столбики термометров опустились в Тюри и Валга (-24), Ляэне-Нигула (-22), Кунда (-21) и Хаапсалу (-20).