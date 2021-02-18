В кохтла-ярвеском торговом центре "Vironia" горел магазин стройматериалов

17 февраля в 22.40 спасатели получили сообщение о пожаре в торговом центре "Vironia", расположенном по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве.

В магазине стройматериалов "Ehituse ABC" горела касса, которая находится рядом с входом. Рядом с кассовым аппаратом горели хранившиеся тут же дрова, древесные брикеты и другие товары.

По сообщению Идаского спасательного центра, в торговом центре стоял дым, что затрудняло тушение пожара.

По данным спасателей, пожар начался из-за короткого замыкания в кассе. Пострадавших нет, бригада скорой помощи осмотрела одного человека, надышавшегося дымом. Пожар был потушен в 00.25.

В четверг утром большая часть торгового центра "Vironia" была закрыта.

Член правления "Fausto", фирмы-владельца торгового центра "Vironia", Кеннет Карпов сообщил "Северному побережью", что магазин "Ehituse ABC" будет временно закрыт. "Постараемся открыть другие магазины самое позднее завтра (в пятницу, 19 февраля. - Прим. ред.). "Maxima XX" и несколько небольших магазинов открыты и в результате аварии не пострадали", - сказал он.

По словам Карпова, в настоящее время он не может финансово оценить размер ущерба от пожара, но центр застрахован.