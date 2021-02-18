Чт, 18.02.2021
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В кохтла-ярвеском торговом центре "Vironia" горел магазин стройматериалов
Добавлен комментарий владельца "Vironia"

Так выглядел магазин стройматериалов после пожара. ФОТО: Ida päästekeskus

В ночь на четверг в Кохтла-Ярве загорелась касса магазина стройматериалов, расположенного в торговом центре "Vironia", откуда огонь распространился на товар, и через некоторое время все здание было заполнено дымом.

17 февраля в 22.40 спасатели получили сообщение о пожаре в торговом центре "Vironia", расположенном по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве. 

В магазине стройматериалов "Ehituse ABC" горела касса, которая находится рядом с входом. Рядом с кассовым аппаратом горели хранившиеся тут же дрова, древесные брикеты и другие товары. 

По сообщению Идаского спасательного центра, в торговом центре стоял дым, что затрудняло тушение пожара. 

По данным спасателей, пожар начался из-за короткого замыкания в кассе. Пострадавших нет, бригада скорой помощи осмотрела одного человека, надышавшегося дымом. Пожар был потушен в 00.25. 

В четверг утром большая часть торгового центра "Vironia" была закрыта. 

Член правления "Fausto", фирмы-владельца торгового центра "Vironia", Кеннет Карпов сообщил "Северному побережью", что магазин "Ehituse ABC" будет временно закрыт. "Постараемся открыть другие магазины самое позднее завтра (в пятницу, 19 февраля. - Прим. ред.). "Maxima XX" и несколько небольших магазинов открыты и в результате аварии не пострадали", - сказал он. 

По словам Карпова, в настоящее время он не может финансово оценить размер ущерба от пожара, но центр застрахован. 

По поводу пожарной безопасности Карпов сказал: "Спасательный департамент регулярно проводит проверку, и, насколько мне известно, все системы, связанные с пожарной безопасностью, работали. В результате удалось предотвратить еще больший ущерб".

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