Неизвестный преступник повредил машину главы клиники Ида-Вируской центральной больницы
На этой неделе машина заведующего хирургической клиникой Ида-Вируской центральной больницы Яака Линда подверглась нападению неизвестного вандала.
На этой неделе машина заведующего хирургической клиникой Ида-Вируской центральной больницы Яака Линда подверглась нападению неизвестного вандала.
Машина, припаркованная на территории Ида-Вируской центральной больницы, расположенной в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, подверглась нападению в ночь на 18 февраля, и, по данным "Северного побережья", транспортное средство получило повреждения, в том числе были разбиты оконные стекла. Вируская окружная прокуратура подтвердила факт повреждения машины в Кохтла-Ярве и то, что возбуждено уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за повреждение или уничтожение имущества.
- Для нахождения лица, совершившего преступление, ведутся активные следственные действия, - сказала пресс-советник прокуратуры Мария Гоняк.
"Северное побережье" направило врачу вопросы в связи с происшествием, однако Линд на них не ответил и посредством коммуникационного руководителя Ида-Вируской центральной больницы сообщил, что не хочет огласки случившегося и не считает нужным его комментировать.
Прокуратура сообщила, что в лице потерпевшего "речь идет о человеке, имущество которого было повреждено и более года назад". Насколько известно, в тот раз тоже напали на автомобиль Яака Линда, испачкав машину краской.
В начале февраля общественность потрясло нападение на врача в Таллинне, жертвой которого вечером 3 февраля стал главврач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг, возвращавшийся с работы домой. Он вышел из больницы, подошел к своей машине и обнаружил, что одна из шин проколота. Неизвестный мужчина плеснул Тальвингу в лицо неким веществом, позднее выяснилось, что это была моча. Полиция быстро задержала подозреваемого, им оказался Тоомас Эрм Уилсон, которого связывали с деятелями криминального мира 1990-х. Мужчина признал свою вину и раскаялся, однако мотив его нападения на члена научного совета при правительстве, ведущего борьбу с пандемией коронавируса, так и остался неясным. Напавшего приговорили к шести месяцам тюрьмы, реально ему придется отсидеть один месяц 15 дней.