Неизвестный преступник повредил машину главы клиники Ида-Вируской центральной больницы

Машина, припаркованная на территории Ида-Вируской центральной больницы, расположенной в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, подверглась нападению в ночь на 18 февраля, и, по данным "Северного побережья", транспортное средство получило повреждения, в том числе были разбиты оконные стекла. Вируская окружная прокуратура подтвердила факт повреждения машины в Кохтла-Ярве и то, что возбуждено уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за повреждение или уничтожение имущества.

- Для нахождения лица, совершившего преступление, ведутся активные следственные действия, - сказала пресс-советник прокуратуры Мария Гоняк.

"Северное побережье" направило врачу вопросы в связи с происшествием, однако Линд на них не ответил и посредством коммуникационного руководителя Ида-Вируской центральной больницы сообщил, что не хочет огласки случившегося и не считает нужным его комментировать.

Прокуратура сообщила, что в лице потерпевшего "речь идет о человеке, имущество которого было повреждено и более года назад". Насколько известно, в тот раз тоже напали на автомобиль Яака Линда, испачкав машину краской.