Количество заразившихся в Алутагузеском попечительском центре не увеличилось

- Новое сплошное тестирование мы не устраивали, но быстрые тесты делали: проверяли как работников, так и жильцов, если у них имелись какие-то симптомы, которые могли бы указывать на коронавирус, - сказала руководитель попечительского центра Кристийна Этс. - Не хотелось бы сглазить, но похоже, что мы смогли остановить распространение вируса.

Первый заразившийся, которому коронадиагноз поставили в больнице, уже вернулся в попечительский центр. Позднее в больницу увезли еще одного жильца, который находится там и сейчас. Остальные, чей тест оказался позитивным (в общем заразились 30 жильцов и три работника центра), перенесли заболевание легко или и вовсе бессимптомно.

- Высокая температура или насморк и кашель были только у восьми человек. Я верю, что вакцина все-таки уже подействовала, - сказала Этс.

К моменту появления вируса в попечительском центре первую инъекцию вакцины получили 70% жильцов и работников.

Большая часть из них - те, у кого тесты оказались негативными, - на сегодня получили и вторую инъекцию.

Две недели назад Кристийна Этс сказала, что в попечительском центре не вакцинировали только тех, кто сам не хотел этого или чье состояние здоровья не позволяет делать прививку.

- Теперь несколько человек из тех, кто раньше не хотел вакцинироваться, поменяли мнение, так что мы, вероятно, закажем дополнительно первую дозу вакцины, - считает она причиной изменения отношения то, что вакцинированные люди перенесли болезнь легче.

Из трех заразившихся работников один уже вышел на работу, двое вернутся в ближайшее время. Как и тот работник, который вынужден сидеть дома как близко контактировавший.