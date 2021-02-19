Выборы почетного гражданина Йыхви терпят неудачу третий год подряд
Йыхви не удалось нынче, как и в предыдущие два года, выбрать своего почетного гражданина, так как ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов.
Йыхви не удалось нынче, как и в предыдущие два года, выбрать своего почетного гражданина, так как ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов.
По основному положению Йыхвиской волости, волостное собрание объявляет почетным гражданином кандидата, за которого проголосует большинство волостного собрания, то есть не менее 11 членов.
Ближе всего к этому оказался на состоявшемся в четверг заседании волостного собрания общественный активист, организатор йыхвиских парадов и инициатор создания памятника генералу Тыниссону Калев Наур, который и сам входил в Йыхвиское волостное собрание, однако сейчас является членом Тойлаского волостного собрания. При тайном голосовании он набрал десять голосов. В голосовании участвовали 17 депутатов (четверо отсутствовали), два бюллетеня признали недействительными, то есть в игре было задействовано только 15 голосов. Из остальных кандидатов два голоса получил художественный педагог и многолетний директор Йыхвиской художественной школы Мати Раутсо, по одному голосу - скандально известная йыхвиский специалист по связям с общественностью Илона Калдре, создатель Йыхвиской футбольной школы Сергей Иванов и бывший водитель Йыхвиского волостного управления, церковный активист и кавалер ратушной медали Арвед Йыгисоо. На этот раз были выдвинуты в общем десять кандидатур.
- Мне действительно очень жаль, что почетного гражданина не получилось выбрать уже в третий раз, - сказал после заседания председатель Йыхвиского волостного собрания Алексей Наумкин "Северному побережью".
По его словам, в коалиции обсуждали, что самым подходящим кандидатом на это звание мог бы нынче стать Калев Наур. "Мы, конечно, говорили об этом, но люди есть люди и каждый голосует все же так, как считает нужным".
Причиной, по которой Йыхви вот уже в третий раз не может выбрать почетного гражданина, является строгое требование о том, что кандидат должен набрать не менее 11 голосов. Три года столько голосов собрать не удается. Наумкин не исключает, что в дальнейшем придется скорректировать основное положение, чтобы исключить подобные ситуации. Он предполагает, что сделать это получится уже довольно скоро и почетного гражданина нынче выбрать все же удастся - и это звание присудят ему в День города Йыхви 15 мая. "Очевидно, я внесу такое предложение", - сказал Наумкин.
На этой неделе волостное управление утвердило также получающих нынче йыхвискую ратушную медаль. Ее получат создатель Йыхвиского центра здоровья, руководитель ТОО "Corrigo" Тийу Сепп, скульптор Айвар Симсон (выдвигался также на звание почетного гражданина) и советник бюро готовности Идаского спасательного центра Хейго Олу.