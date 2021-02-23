Аннели Ламп: Мусор не важен

Я не видела воочию уйкалаские мусорные горы, но сердцем вижу эту зреющую мусорную катастрофу, о которой написал Микк Салу в "Ээсти экспресс" от 17 февраля. Я нигде, кроме как на фотографиях, не видела также владельца свалки Николая Осипенко, и не устаю глубоко в душе удивляться его легендарному и совершенно бесконтрольному влиянию в Ида-Вирумаа. Эстонское ли это государство, где я живу?

Мусор и свалки ни в коем случае не оставляют меня равнодушной, ведь предыдущая свалка, на сегодня превращенная в красивую уступчатую гору с зеленым покровом, расположена, если напрямик, всего в нескольких сотнях метров от моего дома по другую сторону шоссе Йыхви - Уйкала.

Во времена моего детства свалка постоянно чадила и распространяла невыносимую вонь. На свалке происходила оживленная деятельность: определенный контингент собирал привезенные из магазинов буханки хлеба и продавал их сельчанам скоту на корм. На свалке же сидели и выпивали, закусывая найденным тут же и сполоснутым в ближайшей луже соленым огурцом. Еда тут не переводилась, колбаса поступала чуть ли не килограммовыми палками. Мальчишкам тоже нравилось бродить по свалке. "Айда на мусорку!" - это был один из вариантов времяпровождения, когда прогуливали школу или просто выдавалось свободное время. Однако обитатели свалки чужаков не жаловали. На них смотрели косо: "Нечего тут вынюхивать, вещи и раньше пропадали!". Все им было известно и все на учете. Стояли какие-то будки и случались трагические возгорания... Это была не такая уж красивая и сказочная жизнь.

Зимой после метели приходилось брести по пояс в снегу и с трешкой в руке, искать тракториста со снеговым плугом и показывать, какую дорогу надо расчистить. Тракторист свалки был единственной возможностью выбраться из снежного плена. Когда я лет двадцать тому назад объясняла одному столичному человеку дорогу до моего дома, то указала главный ориентир: перед свалкой сверни направо. Он представлял себе, что вокруг моего дома будут летать носимые ветром полиэтиленовые пакеты и валяться тряпье, будто в индийских трущобах. И был сильно удивлен, когда увидел получивший президентскую награду красивый сельский дом.