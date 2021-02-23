Аннели Ламп: Мусор не важен
"Самого главного глазами не увидишь". Вам ведь известна эта цитата из "Маленького принца". И еще: "Зорко одно лишь сердце".
"Самого главного глазами не увидишь". Вам ведь известна эта цитата из "Маленького принца". И еще: "Зорко одно лишь сердце".
Я не видела воочию уйкалаские мусорные горы, но сердцем вижу эту зреющую мусорную катастрофу, о которой написал Микк Салу в "Ээсти экспресс" от 17 февраля. Я нигде, кроме как на фотографиях, не видела также владельца свалки Николая Осипенко, и не устаю глубоко в душе удивляться его легендарному и совершенно бесконтрольному влиянию в Ида-Вирумаа. Эстонское ли это государство, где я живу?
Мусор и свалки ни в коем случае не оставляют меня равнодушной, ведь предыдущая свалка, на сегодня превращенная в красивую уступчатую гору с зеленым покровом, расположена, если напрямик, всего в нескольких сотнях метров от моего дома по другую сторону шоссе Йыхви - Уйкала.
Во времена моего детства свалка постоянно чадила и распространяла невыносимую вонь. На свалке происходила оживленная деятельность: определенный контингент собирал привезенные из магазинов буханки хлеба и продавал их сельчанам скоту на корм. На свалке же сидели и выпивали, закусывая найденным тут же и сполоснутым в ближайшей луже соленым огурцом. Еда тут не переводилась, колбаса поступала чуть ли не килограммовыми палками. Мальчишкам тоже нравилось бродить по свалке. "Айда на мусорку!" - это был один из вариантов времяпровождения, когда прогуливали школу или просто выдавалось свободное время. Однако обитатели свалки чужаков не жаловали. На них смотрели косо: "Нечего тут вынюхивать, вещи и раньше пропадали!". Все им было известно и все на учете. Стояли какие-то будки и случались трагические возгорания... Это была не такая уж красивая и сказочная жизнь.
Зимой после метели приходилось брести по пояс в снегу и с трешкой в руке, искать тракториста со снеговым плугом и показывать, какую дорогу надо расчистить. Тракторист свалки был единственной возможностью выбраться из снежного плена. Когда я лет двадцать тому назад объясняла одному столичному человеку дорогу до моего дома, то указала главный ориентир: перед свалкой сверни направо. Он представлял себе, что вокруг моего дома будут летать носимые ветром полиэтиленовые пакеты и валяться тряпье, будто в индийских трущобах. И был сильно удивлен, когда увидел получивший президентскую награду красивый сельский дом.
Сердце щемит, когда говорят о ценных местах обитания, где ничего нельзя строить. Мои родители сумели создать и сберечь свой дом как ценное место обитания, несмотря на разраставшуюся вблизи мусорную гору. К счастью, нас и мусор все же разделял маленький лесок. Теперь свалка переехала значительно дальше и не влияет больше на мою повседневную жизнь. О том, что Уйкалаская свалка горит, я узнаю из новостей - до дома дым не доходит. В интернете читаю: "Владельцем свалки является фирма "Ekovir", 98 процентов которой принадлежат Наталье Осипенко. Ее супругом является известный бизнесмен Николай Осипенко, которого сопровождает слава коммунального короля и серого кардинала политической жизни Ида-Вирумаа".
Проблемы были и раньше, но они прошли мимо моих ушей. Ведь, когда строят современную свалку, то ты думаешь, что все функционирует, что есть новые технологии для обращения с мусором - однако как бы не так... Статья Микка Салу открыла мне глаза и вызвала сердечную боль. Кто-то просто действует на свое усмотрение, поскольку для него это экономически выгодно и сберегает три миллиона евро. Коммунальный король и серый кардинал. Скоро планету Земля утопят в мусоре. Еще лет сто назад осколки разбившейся глиняной миски бросали под амбар, бутылочки от лекарств сдавали обратно в аптеку, а в баночке из-под ваксы хранили иголки. А теперь из магазина каждый раз несешь целый мешок упаковок. Печально. Сердце болит. Хочется что-то сделать.
Экологически мыслящие люди сортируют мусор и стремятся к безупаковочным покупкам. А где-то есть такие короли с зашоренными деньгами глазами, из-за которых могут спокойно расти себе мусорные горы в уйкаласких лесах. Что это вообще за место - тот лес? Подходящее место для выбрасывания мусора. Сомневаюсь, что коммунальные короли и серые кардиналы имеют хоть малейшее представление об истории деревни Уйкала: тут жили люди, формировались большие рода, возделывались поля и жизнь протекала без мусора. До изобретения мусора там было ценное место обитания. До культа потребления и пластика, царящего в обществе благосостояния.
Я с детства помню уйкаласких старушек, бывших хуторянок, проходивших много километров до магазина в Йыхви с двумя большими матерчатыми котомками, перекинутыми через плечо. Одна свисала на грудь, другая - на спину. Это было, когда селедку, докторскую колбасу и конфеты-леденцы заворачивали просто в бумагу, а молочные бутылки несли обратно в магазин. Уйкала - соседняя деревня, хотя я ни одного человека там не знаю, и кусочек моего отечества. Невозможно молчать и сидеть сложа руки. Излагаю свои патриотические чувства на клавиатуре именно в канун 24 февраля. Ведь не хочется, чтобы отчизна превратилась в большую свалку. Где отчизна Осипенко? Этот взгляд в прошлое вовсе не является свойственным старикам тоской по прошлому и скудному мышлению, а кажется вполне разумным.
У прошлого можно только поучиться бережливости. Ведь мы должны беречь свою планету? Или как? Особенно если в будущем не видно ничего другого, кроме мусорных островов в океане, наглотавшихся пластика морских животных и жадных до денег и власти людей. Пока еще видно. Мы утонем в своем же мусоре, если мусор не важен. А что же тогда главное? Обогащение королей?