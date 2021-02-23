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В Ляэне-Вирумаа обнаружили птичий грипп

Во дворе птицы должны содержаться в загоне с прочной крышей. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Заражение особо опасным птичьим гриппом выявили в волости Виру-Нигула, в ТОО "Telo Talu", где насчитывается более 70 птиц.

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Первое сообщение о гибели птиц в птичнике хутора Тело пришло 17 февраля, и там сразу взяли пробы. "Лабораторные исследования выявили высокозаразный штамм вируса гриппа птиц H5N8. Из-за эпизоотии все содержащиеся на хуторе птицы будут уничтожены, поскольку лекарства от болезни нет", - пояснила заместитель генерального директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) Хеле-Май Саммел. Затем PTA проведет полную очистку и дезинфекцию помещений для содержания птиц, и спустя некоторое время туда можно будет снова заселить пернатых. 

Защитите своих домашних птиц

  • Держите птиц в помещении и избегайте каких-либо контактов с дикими птицами
  • Не подпускайте к своим птицам посторонних лиц
  • Перед тем как пойти к птицам и покормить их, вымойте руки и смените одежду и обувь
  • Если замечаете необычные случаи гибели птиц, оповестите об этом ветеринара
  • Ввоз птиц и инкубационных яиц из иностранного государства разрешен только на основании ветеринарного сертификата

Департамент сельского хозяйства и продовольствия

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