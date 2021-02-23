В Ляэне-Вирумаа обнаружили птичий грипп

Первое сообщение о гибели птиц в птичнике хутора Тело пришло 17 февраля, и там сразу взяли пробы. "Лабораторные исследования выявили высокозаразный штамм вируса гриппа птиц H5N8. Из-за эпизоотии все содержащиеся на хуторе птицы будут уничтожены, поскольку лекарства от болезни нет", - пояснила заместитель генерального директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) Хеле-Май Саммел. Затем PTA проведет полную очистку и дезинфекцию помещений для содержания птиц, и спустя некоторое время туда можно будет снова заселить пернатых.