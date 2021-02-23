Татьяна Маннима в третий раз получила венок победителя Тартуского марафона

Хотя в нынешний коронавирусный год конкуренция на высоком уровне на Тартуском марафоне была слабее из-за отсутствия иностранных лыжников, 41-летняя Татьяна Маннима показала хороший ход и опередила всех отечественных конкуренток более чем на восемь минут.

Она пробежала марафонскую дистанцию протяженностью 63 километра за 3.17.59. Это всего на 14 с лишним минут больше, чем потребовалось на прохождение дистанции Марту Кевину Пыллусте, который на нынешнем марафоне оставил победу в общем зачете в Эстонии. Раньше Маннима на финиш прибежали лишь 18 лыжников. Маннима одержала убедительную победу в женском зачете на всех четырех марафонах серии "Estoloppet", прошедших этой зимой в Эстонии.

Лучшим ида-вируским лыжником на нынешнем Тартуском марафоне стал занявший 25-е место в общем зачете Данни-Рокко Антон, который преодолел дистанцию за 3.20.04, что дало ему пятое место в возрастном классе М20. Его брат-близнец Аллайн-Марко Антон занял 55-е место с результатом 3.26.27. Из числа ида-вируских лыжников между братьями уместился финишировавший 49-м Аннес Вялк (3.25.15).

В число двухсот лучших из идавирусцев вошли также Индрек Вирумяэ (147-е место, 3.39.58) и Виктор Шемарин (174-е место, 3.42.50).